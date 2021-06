REPORTAJ. Ziua în care deputații au dat bani din buzunar pentru cărămizile unui viitor teatru. „Or să cumpere de rușine”

„Unii trec, pur și simplu, pe lângă noi, ne ignoră”

E început de săptămână, marți, 8 iunie, iar în Palatul Parlamentului este liniște deplină. Deputații sunt în ședință și votează legi. Pe ordinea de zi a plenului nu există nicio temă care să aibă legătură cu sectorul cultural. Dincolo de ușile închise, însă, chiar în fața Camerei Deputaților, sunt câțiva oameni care au un proiect cultural ambițios: ridicarea unui teatru independent.

Regizoarea Chris Simion-Mercurian a început strângerea de fonduri pentru teatru în 2017

În 2016, regizoarea Chris Simion-Mercurian a vândut casa bunicii și a cumpărat un teren pe Calea Griviței 53 din București, unde și-a propus să construiască un teatru. În 2017, a demarat campania de strângere de fonduri, iar acum, patru ani mai târziu, stă pe holurile Casei Poporului și, împreună cu voluntari, încearcă să-i convingă pe aleși să pună o cărămidă la această construcție, devenind astfel ctitori ai teatrului.

„O parte dintre politicieni știau de proiect și erau deja ctitori, alții au luat cărămizi atât pentru ei, cât și pentru copiii lor. Mai sunt și unii care trec, pur și simplu, pe lângă noi, ne ignoră“, spune regizoarea.

265 de lei este prețul unei cărămizi, iar numele cumpărătorului va fi inscripționat pe zidul din foaierul teatrului.

„Să fim serioși, 265 de lei nu e o sumă uriașă. Poate este mare pentru un pensionar, pentru un student, pentru persoanele care au fost afectate de pandemie, dar pentru un demnitar, care are salariu constant, cred că este o sumă decentă“, adaugă Chris Simion-Mercurian.

Lupta politică, un imbold puternic pentru demnitari

Acțiunea din Parlament se desfășoară pe parcursul a trei zile, între 7 și 9 iunie, iar președinta Senatului, Anca Dragu, le-a propus să vină și pe holurile Senatului, săptămâna viitoare. Nu e deloc o misiune ușoară.

În prima zi în Parlament s-au vândut puțin peste 50 de cărămizi și nici azi nu prea se înghesuie lumea. Așa că regizoarea s-a gândit la singurul lucru care îi poate motiva pe demnitari: lupta politică. A lansat o competiție între partide, iar la final va anunța ce formațiune a cumpărat cele mai multe cărămizi.

Unul dintre voluntari, masterand la UNATC, crede că un astfel de concurs este și un bun prilej de a-i convinge pe politicieni că inițiativa lor e apolitică. Cu o zi înainte, un membru USR-PLUS a vorbit de la tribuna Parlamentului despre cărămizile lor, iar toți ceilalți i-au catalogat drept USR-iști.

Echipa Grivița 53 le-a lansat politicienilor o provocare: să cumpere cât mai multe cărămizi

„Am încercat să le explicăm că nu avem nicio treabă cu vreun partid politic, dar aici totul e cu dublu înțeles“, spune studentul. „Noi vrem să fim susținuți de toate partidele“, intervine și una dintre colegele lui.

Este ora prânzului și grupuri mici de oameni în costume și rochii elegante se grăbesc spre cantină. Nu prea zăbovește nimeni la cărămizi. Un domn în vârstă, cu ochelari pe nas, se oprește totuși.

„Eu am fost profesor de structuri, vă pot ajuta cu proiectarea, dar din pensia mea de 35 de milioane n-am cum… Sunt consilier parlamentar și o fac pentru dorința de dezvoltare a țării”, spune bărbatul. Orice ajutor este important, așa că regizoarea îi ia datele de contact. „Sunt alături de voi și-mi pare rău că…”, adaugă el în timp ce se îndepărtează.

„Nu este o competiție cu serviciile publice”

După aproximativ o jumătate de oră apare și primul doritor să devină ctitor al Teatrului Grivița 53. Este George Tuță, deputat PNL de Ilfov, care ține să o felicite pe regizoare pentru curajul de a încerca să-i convingă pe parlamentari să scoată bani din buzunar.

„Nu este o competiție cu serviciile publice pe care ar trebui să le asigure statul român, ci este o formă de încurajare. Indiferent dacă statul construiește sau nu, noi, ca aleși ai cetățenilor, trebuie să-i ajutăm și să-i încurajăm pe cei cu inițiativă. Cultura este importantă. Eu mă lupt ca inovarea să devină o componentă culturală a României. Cred că cei care sunt responsabili trebuie să-și facă treaba, să caute soluții inovative pentru a sprijini cultura. Am colegi în Comisia pentru cultură care se ocupă de asta”, a spus pentru Libertatea deputatul George Tuță.



Deputatul PSD George Tuță a devenit ctitor al Teatrului Grivița 53

Între timp, alți doi deputați de la USR-PLUS au cumpărat câte o cărămidă. Spun că își doresc să vadă finalizat proiectul cât mai repede, așa că și-au convins și alți colegi din Alianță să pună umărul la treabă.

Cred că în momentul de față nu acordăm suficient de multă atenție culturii. Nivelul de trai de la noi din țară ne obligă să avem întotdeauna alte priorități, dar cred că sectorul artistic este foarte important.



Cristina Rizea, deputat USR-PLUS:

„Am cumpărat cărămida și pentru a fi un exemplu. Știm că doar cu o singură cărămidă nu se poate construi un teatru, dar putem fi noi cei care dau tonul în această direcție. Cultura este foarte importantă, chiar dacă nu pentru toți colegii mei parlamentari, însă aproape toți colegii mei din USR-PLUS au cumpărat câte o cărămidă”, spune și deputatul Adrian Giurgiu.

Promisiuni de mai bine

Reflexul de luptă politică funcționează. Parlamentarii USR-PLUS sunt urmați imediat de doi din Opoziție, social-democrații Silviu Macovei și Ștefan Mușoiu.

Macovei, deputat PSD de Iași, spune că a cumpărat cărămida din trei motive: „În primul rând, din solidaritate, pentru că mi se pare o acțiune incredibilă, dar și pentru că iubesc teatrul. Din puținul fiecăruia cred că se poate construi acel tot la care ne gândim”.

Deputatul Macovei recunoaște că nu prea se pune preț pe cultură în cercurile decizionale, însă ne asigură că și clasa politică trece printr-o reformă, iar cei mai tineri din Parlament vin cu o nouă viziune despre cum se fac lucrurile.

Îl rugăm să dea un exemplu concret de sprijin al domeniului artistic. „De câțiva ani, susțin evenimente, proiecte, chiar dacă sunt mai micuțe, de fiecare dată când am avut posibilitatea și ocazia am ajutat. Prin prezența mea, prin invitarea altora la spectacole, cred că într-un fel sau altul am susținut actul cultural”, explică Macovei.

Social-democrații Silviu Macovei (stânga) și Ștefan Mușoiu au cumpărat câte o cărămidă

Colegul lui, Ștefan Mușoiu, președintele Comisiei pentru afaceri europene, spune răspicat: „Această inițiativă culturală este un exemplu de conștientizare a faptului că autoritățile centrale nu acordă suficientă atenție activității culturale, dovadă și faptul că ponderea din alocarea financiară pentru Ministerul Culturii și pentru activități culturale este foarte mică”.

Acțiunea aceasta e de apreciat, de încurajat și de multiplicat. Sunt un susținător al acestui demers, mai ales că este o acțiune privată, a unei asociații culturale, care demonstrează că de multe ori nu sunt oamenii potriviți în locurile potrivite, și mă refer aici la reprezentanții Ministerului Culturii.



Ștefan Mușoiu, deputat PSD:

Dar aruncarea vinii de la unii la alții nu folosește nimănui. Repetăm întrebarea: Dumneavoastră ce ați făcut, concret, pentru cultură? „Am inițiat o acțiune de colectă de carte pentru românii din Cernăuți, cred că în urmă cu trei ani”, vine răspunsul.

Ludovic Orban nu stă la discuții

„Cum merge operațiunea cărămidă?”, întreabă un deputat fugind pe hol, fără să mai aștepte răspunsul voluntarilor. La scurt timp apare Ludovic Orban, flancat de colegi de partid. Se oprește la stand și plătește cu bani jos o cărămidă. „Ce fac cu ea? O iau, da?”, întreabă președintele PNL stârnind hohote de râs în rândul voluntarilor. Face o poză la panou cu regizoarea Chris Simion-Mercurian, dar nu vrea să stea la discuții despre cultură, „trebuie să ajungă undeva”. Insistăm.

„Am cumpărat cărămida ca să pun și eu umărul la construcția acestui teatru. E un mic gest. Întotdeauna e loc de mai bine, cultura trebuie să reprezinte în agenda politică și guvernamentală o prioritate”, spune Orban.

„Or să cumpere de rușine”

La standul cărămizilor este forfotă, s-au strâns câțiva consilieri AUR și deputați PSD. „Când mai vin deputații, dați drumul la cameră, că or să cumpere de rușine”, ne sfătuiește un consilier AUR.

„Va fi concurs între partide, să știți”, îi anunță un voluntar. „Parlamentarii PSD vor cumpăra cele mai multe. După vot, vor veni toți, să fiți pregătiți toți pentru noul val PSD”, amenință râzând un social-democrat.

Am cumpărat cărămida și am trecut numele fiicei mele. Mi se pare foarte tare ideea, avem nevoie de cultură în țara noastră, pentru copiii noștri. Mi se pare că politicienii fac prea puțin. AUR, din câte știu eu, are câteva proiecte culturale, dar nu vă pot spune exact care sunt. Ce știu sigur e că pilonii partidului sunt interesați de cultură.

Consilier AUR:

Președintele Comisiei pentru cultură, autocritic

Este puțin trecut de ora 15.00, iar ședința Camerei, în care s-au dezbătut aproape 40 de proiecte, e aproape de final. Iulian Bulai, președintele Comisiei pentru cultură, iese înainte de finalul votului și începe să le indice voluntarilor cum să se împrăștie eficient și să se așeze strategic pentru a prinde cât mai mulți parlamentari la ieșirea din plen.

Bulai susține proiectul Grivița 53 încă de la început, din 2017, când a făcut o primă donație. Acum a facilitat echipei accesul în Parlament și i-a încurajat pe toți colegii, indiferent de partid, să cumpere cărămizi.

„Cred în cultură și în inițiative independente, nu doar de stat. Sub nicio formă nu cred că politicul acordă suficient sprijin culturii și asta pentru că mulți nu înțeleg care este aportul culturii în formarea umană, în dezvoltarea gândirii critice și a unor referințe multiple. Dacă mai mulți am înțelege că aceste aspecte sunt importante pentru formarea copiilor, tinerilor, a viitorilor cetățeni, cred că politicienii ar investi mai mult în cultură”, declară Bulai.

Iulian Bulai, președintele Comisiei pentru cultură, susține proiectul din 2017

Personal, sunt foarte nemulțumit de ce am reușit să livrăm pentru mediul cultural. Aș fi putut să fac legi, dar nu asta e ideea, ideea e ca din Executiv să se dea bani pentru a susține mediul cultural independent, iar acest lucru nu s-a întâmplat nici anul trecut, nici anul acesta și îmi pare foarte rău. Acestea sunt limitele mele legislative.



Iulian Bulai, președintele Comisiei pentru cultură:

Ședința se termină, iar parlamentarii dau năvală spre ieșire. Avertismentul primit mai devreme nu se adeverește: cărămizile n-au dispărut sub asaltul valului PSD. Doar câțiva demnitari stau la coadă pentru cărămizi.

După ședința din plen, câțiva demnitari au stat la coadă pentru cărămizi

Diferența dintre vorbe și fapte

La nivel declarativ, toți parlamentarii cu care a vorbit Libertatea sunt de acord că sectorul cultural este important și că sprijinul oferit de clasa politică este prea mic.

Una dintre realitățile recente arată însă că singura formă de ajutor oferită de către stat artiștilor independenți în ultimul an de pandemie este o indemnizaţie lunară de 4.072 de lei, din care sunt obligaţi să restituie statului 40%.

În noiembrie anul trecut, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, şi ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunţau o schemă de ajutor pentru sectorul cultural în valoare de 100 de milioane de euro. Deocamdată, totul a rămas pe foaie, pentru că acești bani nu s-au găsit.

„Prezența noastră în Parlament poate fi privită și ca un manifest. Nu am venit cu așteptări, am venit cu speranță. Sper că e o conștientizare a faptului că acest proiect și-a propus să fie construit cărămidă cu cărămidă. Dacă nu construim fiecare și așteptăm să ne construiască altcineva, nu se va întâmpla niciodată nimic în țara asta”, spune Chris Simion-Mercurian.

Plecăm din Parlament spre amiază. Pe holurile celei mai mari clădiri administrative din lume sunt pliante pe care voluntarii le-au împărțit în aceste zile politicienilor. Pe ele scrie: „Unii construiesc ziduri care ne separă. Noi construim ziduri care ne unesc!”.



