Abuzurile și relele tratamente la care sunt supuși copiii din zonele sărace ale țării nu sunt doar în statistici. Acest fapt este demonstrat de un nou caz revoltător din localitatea vasluiană Florești al unei copile de 13 ani care, conform celor mărturisite de ea și constatate de către autorități, avea o viață de calvar chiar lângă cea care i-a dat viață.

Fata era bătută adesea de către mama sa care, uneori, pe fondul consumului de alcool, ar fi recurs și la măsuri extreme pentru a-i aplica corecții fiicei sale. Astfel, femeia o lega de copac sau o ardea cu fierul de călcat.

Evident, mama copilei, care recunoaște că o mai ”pișca” pe fiica sa, neagă vehement cele spuse de către fată. Acum, atât Poliția cât și Direcția pentru Protecția Copilului fac anchete în paralel pentru a vedea câte din cele mărturisite de către fata de 13 ani sunt adevărate. Dacă ororile dezvăluite chiar și în fața instanței în vederea emiterii unei ordonanțe președințiale de scoatere din mediul în care trăia copila se vor dovedi adevărate, femeia de 49 de ani riscă să ajungă după gratii pentru infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului.

Cazul copilei de 13 ani era de mai multă vreme în atenția autorităților locale din comuna Poienești din cauza abuzurilor la care era supusă de către mama sa. Reprezentanții primăriei nu au intervenit însă până când fata nu a cerut să fie luată din locuința unde și așa, potrivit celor mărturisite de ea, nu își mai avea locul.

Și asta din cauza abuzurilor la care era supusă de către femeie, mai ales atunci când aceasta consuma alcool sau când venea cu câte un bărbat în casă. De frică și dezgust, copila se refugia fie în podul locuinței sale, fie, nu de puține ori, în cele ale vecinilor. De altfel, așa cum susțin reprezentanții Primăriei Poienești, fata primea mâncare deseori de la cei din sat.

”Cazul era monitorizat de către asistentul social al primăriei întrucât mama este consumatoare de băuturi alcoolice și își abuza fiica. Când consuma alcool, femeia era recalcitrantă și o dădea pe fiica sa afară din casă, iar uneori o bătea. Fata se refugia în podul casei sau se ducea la vecini. Întrucât am fost depășiți de situație, am făcut adresă la Direcția pentru Protecția Copilului pentru a se interveni în acest caz”, a precizat primarul Nelu Caragață.

În urma sesizării făcute de către primărie, specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Vaslui au intervenit în regim de urgență în acest caz, mai ales că era vorba despre abuzuri fizice și emoționale din partea celei care, în mod normal, trebuia să o îngrijească.

În consecință, în baza ordonanței președințiale emisă de către Tribunalul Vaslui, copila a fost scoasă din familie și dată în plasament unui asistent maternal profesionist.

Reprezentanții Primăriei Poienești consideră că, odată cu preluarea sa din mediul familial, fata de 13 ani va putea să crească în condiții normale.

Lăsată fără unul dintre cei doi copii ai săi de către autoritățile statului, mama fetei de 13 ani neagă vehement că și-ar fi bătut fiica (deși recunoaște că o mai pișca uneori), că ar fi ars-o cu fierul de călcat sau că ar fi legat-o cu lanțul de copac. Femeia susține că sunt invenții de-ale copilei pentru că nu ar fi lăsat-o la munte, la mare și într-o tabără.

”Nu am bătut-o, nu am legat-o. Este mincinoasă. Muncesc cu ziua pentru a-i putea cumpăra o pereche de sandale. Este crescută bine, nu lipsește niciodată mâncarea. Nu am fugărit-o niciodată, pleacă singurică, în anturaj cu alte fete. O trimit după o sticlă de ulei sau altceva și nu se mai întoarce. Am mai pișcat-o, pentru că trebuie să fie atentă, pentru că se întâmplă atâtea, nu ați văzut la televizor? I-am spus să se păzească. Nu am întreținut relații sexuale de față cu ea pentru că am atâtea camere în casă unde să o fac”, susține mama fetei.