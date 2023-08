Reprezentantul ANAF în Comitetul de Supraveghere al Jocurilor de Noroc spune cum a scos, în 4 ani, 120.000 de euro din pariuri. „Practic, sunt pe pierdere”

Petrescu susține: „Doar ridic mâna la vot în Comitetul de Supraveghere, măsurile vin de la oamenii executivi, nu am altă legătură nici cu Superbet, nici cu alte case de pariuri”.

Lider al pieței de pariuri din România, Superbet este firma care apare, în perioada 2020-2023, în declarația de avere a lui Petrescu. Oficialul a scos o sumă totală de 644.000 de lei de pe platforma Superbet. Într-un dialog cu ziarul, oficialul a argumentat că banii „nu reprezintă profit, ci venit”.

Ce spune Superbet?

„E ca un hobby”, își caracterizează Raul Cristian Petrescu relația cu pariurile, domeniu din al cărui Comitet de Supraveghere face parte. Conform declarațiilor de avere, citate de Press Hub, Petrescu a avut următoarele venituri din pariuri sportive:

165.761 de lei în anul 2020

199.671 de lei în 2021

195.390 de lei în 2022

Consultată de Libertatea, declarația de avere din 26 aprilie 2023 arată din nou venituri, mai mici: 85.500 de lei.

În total, în 4 ani, Petrescu a scos din contul de jucător la pariuri 644.000 de lei, echivalentul a peste 120.000 de euro.

Mai multe venituri din pariuri decât din salariul la ANAF

Toți banii au fost câștigați doar de la o singură casă de pariuri, Superbet. Veniturile declarate depășesc veniturile încasate din salariul de la ANAF, plus indemnizația încasată de la ONJN.

Recomandări INTERVIU. Camelia Roiu, medicul care a dezvăluit infecțiile din spitale după Colectiv: „E o minune că nu avem zilnic câte o tragedie! Nimic nu funcționează normal”

Raul Cristian Petrescu a avut, de-a lungul timpului, mai multe funcții importante în ANAF. Petrescu a fost numit de fostul premier Viorica Dăncilă vicepreședinte ANAF în 2019. Acesta mai apare, conform declarațiilor sale de avere, și ca director general în cadrul Consiliului Județean Ilfov.

În acest moment, Petrescu ocupă funcția de director general adjunct în cadrul Direcției Antifraudă Constanța.

Petrescu a fost numit în Comitetul de supraveghere al ONJN în 2021, de fostul premier Florin Cîțu.

Cîțu: „Eu l-am dat afară, era inițial vicepreședinte ANAF”

Contactat de Libertatea, Florin Cîțu – fost ministru de finanțe și fost premier – spune că inițial l-a demis pe Petrescu din funcția de vicepreședinte ANAF. Ulterior, numele acestuia a venit ca propunere din partea ANAF pentru a fi reprezentant în ONJN.

Eu l-am dat afară, era inițial vicepreședinte ANAF. Funcția politică i-am luat-o, dar apoi s-a dus înapoi pe postul său. A revenit după doi ani ca propunere a ANAF, prin intermediul Ministerului Finanțelor, ca reprezentant în ONJN. Nu a fost nicio intervenție.

Florin Cîțu. Foto EPA

Recomandări Ministrul de finanțe, despre cererea oficialilor de la Bruxelles privind creșterea TVA la alimente: „Poate vrea Comisia, dar nu putem sacrifica o țară”

Cum argumentează reprezentantul ANAF: „E venit, nu e câștig”

– Domnule Petrescu, în noua declarație de avere, din aprilie 2023, aveți venituri noi, de 85.500 de lei, tot de la Superbet, care se adaugă celor 560.000 de lei câștigați în anii trecuți.

Raul Cristian Petrescu: Le-am explicat și colegilor (de la publicația PressHub, n. red.) când m-au luat și m-au tăvălit, ei spunând că sunt câștiguri. De fapt este ce am jucat. Ce am retras, ăla e venit, conform articolului 110 din Codul Fiscal (determinarea impozitului aferent câștigurilor din jocurile de noroc – n.r.). E venit, nu e câștig.

– Așa e și trecut, ca venit.

– Da, adică este retragerea din platformă. În declarațiile de avere trebuie să îți treci veniturile pe care le-ai avut din jocuri, din ce am avut eu. Pariuri sportive. Nu este câștig.

– Este suma netă aceasta pe care ați retras-o?

– Suma netă, da.

– Mai exact, pe ce pariați sau ce sisteme jucați?

– Ce joc eu acolo, am trei sisteme ale mele pe care le joc de-a lungul timpului. Am niște grupuri cu niște prieteni, ne dăm bilete de la unul la altul.

– Pe ce pariați? Pe fotbal?

– Pe fotbal, tenis, handbal și foarte puține gen 0,01% pe lupte. În principiu, 91% este pe fotbal. Dar nu e câștig. La 85.000 de lei (ultimul venit raportat conform declarației de avere din aprilie 2023 – n.r.), câștigul este poate o mie-două mii de lei. Pentru că banii ăia îi bagi înapoi.

„Pe total am o pierdere de 7.000 de lei”

– Câți bani jucați în medie anual, de ați retras din cont 120.000 de euro, de-a lungul timpului?

– 120.000 de euro este doar rulajul contului. Adică, ce am retras cu ce am băgat. La final, am o pierdere, din 2018, de când am început să joc, până acum de vreo șapte mii și ceva de lei, per total, pe toți anii.

7.000 e pierderea mea. Asta spune platforma, că am cerut și eu după ce a ieșit scandalul cu mine. Am cerut la Superbet desfășurătorul contului. Joc din contul de card al meu, singurul card pe care îl am, unde intră și salariul. De acolo joc, de acolo am, acolo intră. E totul ușor de calculat.

– Jucați la mai multe alte case de pariuri?

– Numai la Superbet, doar pe platformă am jucat. Ca să nu iasă vreo discuție, având niște funcții de-a lungul vremii, am jucat (online) ca să se vadă transparent dacă vine vreun organ al statului. Dacă cineva crede că am făcut vreo prostie pe acolo pot să le spun: uite, domn‘e, ăsta e desfășurătorul platformei de joc cu tot ce am jucat și ăsta e desfășurătorul contului de card unde au intrat și de unde s-au plimbat banii. Din card în platformă și din platformă în card.

„Eu ridic mâna și votez”

– Nu considerați că vă aflați într-un conflict de interese între poziția dumneavoastră de reprezentant al ANAF în ONJN, care e practic reglementatorul sectorului de pariuri, și faptul că dumneavoastră jucați și câștigați la pariuri?

– Încă o dată, nu e câștig, e venit! Multă lume confundă. În primul rând, eu am jucat dinainte să fiu numit în comitet. Doi, am pierdere, deci nu poate să zică cineva (că am câștigat – n.r.). Trei: eu sunt membru al comitetului și un membru al comitetului nu are nicio legătură cu nicio direcție din subordine.

Eu ridic mâna și votez, dar măsurile și deciziile sunt propuse de oamenii executivi, din direcțiile ONJN.

– O secundă, vă rugăm. Spunând că doar ridicați mâna și votați, prezentați Comitetul de Supraveghere al ONJN ca pe o instituție formală și legea nu spune asta. Dimpotrivă: „Comitetul acordă dreptul de organizare şi funcţionare, avizele şi/sau aprobările necesare organizării şi funcţionării jocurilor de noroc în România, conform prevederilor legale în vigoare”.

– Nu am vrut să spun că e formal. Explicam doar că tot ce intră în ședința comitetului intră avizat de direcțiile din subordinea președintelui sau vicepreședintelui cu atribuții de președinte în momentul actual (Silviu Pocora – n.r.). Toate ședințele sunt înregistrate, sunt procese-verbale. Sunt membru neexectiv. Nu pot să pun vreo presiune pe cineva. Nu pot să facilitez cuiva ceva, să-i fac vreun favor. Nu există! Pentru că am reprezentat ANAF acolo prin prisma colectărilor de bani către bugetul de stat.

„Nu cunosc niciun operator, nu am cunoscut în viața mea vreun patron”

– Acum mai sunteți în Comitetul de supraveghere de la ONJN?

– Sunt, dar vreau să plec de acolo, mai ales după scandalul care a ieșit. Nu vreau să mai fac parte, pentru că viața mea privată a avut de suferit pentru o chestie care probabil a fost înțeleasă greșit.

Nu aș putea avea eu vreo influență asupra deciziilor comitetului. Eu acolo reprezint un singur vot, sunt nouă membri, adică puțin probabil să fac eu ceva pentru vreun operator.

Nu cunosc niciun operator, nu am cunoscut în viața mea vreun patron, vreun angajat al vreunui operator. În cercul meu de prieteni, care e destul de redus, nu am nicio treabă cu nimeni. Efectiv, am jucat cum joacă câteva milioane de oameni din țara asta. Nu sunt nici singurul din ANAF, nici ultimul. Da, e o pasiune, nu e un viciu, nu a avut familia de suferit. E undeva o medie de 1.500 de lei, banii care se rulează pe lună. Cam asta e toată chestia.

– Acum sunteți director general adjunct la Direcția Antifraudă Fiscală Constanța? De ce ați plecat din Consiliul Județean Ilfov la doar câteva zile de la numire?

– Am fost pentru o perioadă scurtă acolo, pe urmă a apărut și scandalul și domnul președinte (Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov – n.r.) m-a chemat și mi-a zis că nu vrea scandal acolo și apoi am plecat.

Hubert Thuma. Foto: Facebook

– În ce relații sunteți cu domnul președinte al CJ Ilfov, cu domnul Thuma? În presă s-a speculat că sunteți omul dânsului, la fel cum a apărut și cu domnul Muhamad Murad la Constanța.

– A vrut să facă ceva, am zis să facem o echipă să avem un control mai bun, am fost de acord așa. După aia, în prima zi de muncă după numire, a fost începutul scandalului. M-a chemat și mi-a zis: «Te rog frumos, nu vreau scandal în CJ».

– Și v-ați dat demisia imediat atunci?

– La câteva zile m-am dus înapoi la ANAF.

– Ați lucrat sau aveți vreo legătură cu jocurile de noroc sau cu Superbet?

– Niciuna! N-am avut nicio legătură niciodată. Chiar nici n-am verificat niciodată vreun agent economic în ANAF, de 20 de ani. Efectiv suntem un grup de prieteni, cum are toată lumea, și ne dăm bilete de la unul la altul. E ca un hobby. Mai ales în timpul pandemiei, când toată lumea stătea în casă și ne dădeam bilete de la unul la altul. Nu poate să zică nimeni că am stat de vorbă în cadru oficial cu cineva care a reprezentat vreo agenție, vreun operator de jocuri, vreun ceva… N-am nicio legătură cu niciunul și n-am avut niciodată și probabil nu o să am.

Muhamad Murad. Foto: Facebook

Ce decide Comitetul de Supraveghere din ONJN

Care sunt însă atribuțiile Comitetului?

Conform legislației privind înființarea și organizarea ONJN, Comitetul de supraveghere al instituției este format din nouă membri, dintre care doi executivi (președintele și vicepreședintele) și șapte neexecutivi.

Aceștia din urmă sunt numiți la propunerea unei instituții a statului, respectiv câte unul de la ANAF, Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor (OLAF), Ministerul de Interne, Consiliul Concurenței, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria premierului.

Conform legislației, Comitetul are următoarele atribuţii:

„a) acordă dreptul de organizare şi funcţionare, avizele şi/sau aprobările necesare organizării şi funcţionării jocurilor de noroc în România, conform prevederilor legale în vigoare;

b) anulează, revocă, suspendă efectele documentelor privind dreptul de organizare şi funcţionare în domeniul jocurilor de noroc şi ale deciziilor emise, potrivit legislaţiei în vigoare;

c) soluţionează plângerile prealabile formulate de organizatorii de jocuri de noroc împotriva deciziilor Comitetului;

d) încadrează din punct de vedere al legislaţiei jocurilor de noroc o activitate desfăşurată sau propusă a fi desfăşurată de către un operator în categoriile de jocuri de noroc prevăzute de lege sau în afara acestora, după caz, în urma constatărilor proprii sau a sesizărilor ori cererilor primite”.

În domeniul jocurilor de noroc, Comitetul de Supraveghere al ONJN este echivalent cu consiliile ASF, BNR și ANRE în domeniile lor.

Ce spune Superbet

Libertatea a întrebat Superbet dacă în afară de faptul că Petrescu este participant la pariurile organizate de companie, „există alt raport economic, comercial sau de altă natură despre care credeți că ar fi de interes public ca opinia publică să știe între grupul Superbet și Raul Cristian Petrescu, persoană din Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc?”.

Superbet a comunicat publicului, prin intermediul ziarului Libertatea, că nu are altă relație cu Petrescu.

„Apreciem faptul că ne-ați contactat pentru a clarifica aceste detalii. Vă pot confirma faptul că între grupul Superbet și domnul Raul Cristian Petrescu nu există raporturi economice, comerciale sau orice altă formă de colaborare”, a spus firma de pariuri.

ERATĂ: Dintr-o regretabilă eroare pentru care ne cerem scuze, într-o versiune anterioară a apărut fotografia fostului viceprimar al Ploieștiului, Raul Petrescu, și nu a șefului ANAF Constanța, Raul Cristian Petrescu.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Dezvăluire halucinantă! Pompier GRAV RĂNIT după ce i s-a TOPIT costumul, MASCA s-a...

Viva.ro Povestea de viață a lui Alexandru Pârgaru, copilul de diamant al României: 'Am stat de vorbă și cu îngerași, și cu demoni...'

AVANTAJE.RO Copiii adoptați de Bodo, solistul trupei Proconsul, fac școală la țară. Unde s-au mutat cu părinții

FANATIK.RO Vacanțele care i-au înnebunit pe români în această vară. Mulți le adoră, deși nu sunt deloc ieftine

Știrileprotv.ro Primele imagini cu mormântul lui Evgheni Prigojin. Ce mesaj a apărut pe locul de veci al liderului Wagner | FOTO

Observatornews.ro Şoferul drogat Vlad Pascu va fi judecat sub incidenţa "Legii Anastasia". Procurorii anunţă că au extins urmărirea penală în cazul său

Orangesport.ro Un nou TUN financiar pentru Becali: "Gata, îl vinde". Marea lovitură dată de patronul FCSB-ului

Unica.ro Ce a făcut Loredana pe scena Festivalului de la Mamaia. Horia Moculescu s-a dus imediat la ea!