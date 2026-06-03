„Am o veste extraordinară. În doar trei săptămâni am reușit să realizăm ceea ce echipa lui Viktor Orbán nu a reușit să realizeze în zece ani. Am ajuns la un acord complet cu Ucraina privind extinderea drepturilor lingvistice, educaționale, culturale și politice ale minorității maghiare de 100.000 de persoane. Acordul este rezultatul unor negocieri intense de câteva săptămâni la nivel de experți maghiari și ucraineni, la care au participat și organizațiile politice ale maghiarilor din Transcarpatia, precum și bisericile” din Ucraina, a transmis Peter Magyar pe rețelele de socializare.

Și a continuat: „Este o mare bucurie să pot anunța, cu o zi înainte de Ziua Unității Naționale, că guvernul ucrainean s-a angajat să transpună în viitorul apropiat în legislația sa măsurile negociate, iar astfel compatrioții noștri din Transcarpatia vor beneficia de drepturi educaționale, culturale, lingvistice și politice mult mai ample decât până acum”.

Magyar a precizat că angajamentele Ucrainei vor fi incluse și în planul de acțiune pe care Zelenski și l-a asumat în relația cu Uniunea Europeană. „În cazul în care acest lucru se va întâmpla, guvernul maghiar va contribui la deschiderea primului cluster de aderare în ceea ce privește Ucraina”, a subliniat el.

În final, premierul ungar a fost categoric în ceea ce privește aderarea rapidă la UE a Ucrainei și a menționat că deocamdată nu se pune problema: „Ungaria nu susține în continuare negocierile accelerate de aderare la UE. În cazul în care Ucraina reușește să închidă toate cele 33 de capitole de aderare în termen de 10 sau 15 ani, țara noastră va organiza un referendum decisiv, cu forță juridică obligatorie, pe această temă”.

Peter Magyar a fost învestit premierul Ungariei luna trecută.

Reamintim că negocierile oficiale de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar putea începe pe 15 iunie, în cadrul unei conferințe interguvernamentale programate la Luxemburg.

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