Restricțiile vizează banda 1, pe calea 1, în sensul Brăila–Jijila, între kilometrii 4+200 și 6+660. Traficul va fi deviat pe banda 2, iar lucrările vor continua până la 10 august 2026.

Autoritățile recomandă reducerea vitezei în zona lucrărilor și respectarea semnalizării temporare. „Păstrați distanța față de vehiculul din față, adaptați stilul de condus la condițiile din șantier și evitați manevrele bruște” , a precizat DRDP Buzău.

Podul suspendat, deschis recent după lucrări pe calea 2, rămâne un punct de interes major pentru legătura rutieră dintre Brăila și Jijila.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE