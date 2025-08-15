Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, metodele de dezinformare utilizate în prezent în Republica Moldova sunt similare cu cele aplicate în România în timpul ultimelor alegeri prezidențiale. „Emiterea acestor video-uri este la turație maximă. Nu vorbim doar de clipuri simple, montate, ci de materiale elaborate cu ajutorul inteligenței artificiale, ceea ce depășește capacitățile fizice de a le identifica și opri la timp”, a declarat șeful Poliției Naționale a Republicii Moldova în cadrul emisiunii News Hour with CNN de la Antena 3 CNN.

Autoritățile de la Chișinău au identificat doar joi 700 de videoclipuri care conțineau informații false. Până acum, Poliția din Republica Moldova a cerut blocarea a 443 de conturi de TikTok suspectate de implicare în răspândirea dezinformării. Aceste canale au peste 1,2 milioane de urmăritori și peste 4,5 milioane de vizualizări. Într-un stat cu aproximativ 2,4 milioane de cetățeni, amploarea fenomenului este îngrijorătoare, notează realitatea.md.

Subiectele acoperite în acest moment de propaganda rusă

Cernăuțeanu menționează că această rețea de dezinformare prorusă acoperă subiecte diverse:

98 de canale promovează informații false privind implicarea Republicii Moldova în războiul din Ucraina;

12 canale distribuie informații false despre presupuse pregătiri pentru fraudarea alegerilor parlamentare programate pe 28 septembrie în Republica Moldova;

128 de conturi răspândesc dezinformări despre autoritățile Republicii Moldova (judecători, procurori, polițiști);

97 de canale vizează Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, și incită la ură și violență.

Întrebat cine se află în spatele acestor conturi și cine le finanțează, Viorel Cernăuțeanu a răspuns că ancheta este în desfășurare, dar nu are „nicio îndoială” privind identitatea celor care orchestrează campania de dezinformare:

„Suntem o țară de interes strategic pentru Federația Rusă, care vrea să ne oprească din parcursul nostru european. Există interpuși aici, în Republica Moldova – sunt pionii acestui proces”, a spus șeful Poliției Naționale din Republica Moldova. Colaborare între Chișinău și București împotriva dezinformării rusești Potrivit lui Cernăuțeanu, Chișinăul și Bucureștiul colaborează în această privință. De altfel, o parte dintre clipurile apărute pe TikTok în Republica Moldova ar fi fost elaborate și promovate de susținători ai unui fost candidat la alegerile prezidențiale din România, cu legături în gruparea Șor de la Chișinău, scrie realitatea.md.

Realizatoarea emisiunii, Ana-Maria Roman, l-a indicat pe Călin Georgescu drept fostul candidat la care se făcea referire, însă Viorel Cernăuțeanu nu a confirmat explicit numele, subliniind că este deja hărțuit în instanță de cei implicați și nu dorește să alimenteze noi atacuri.

Viorel Cernăuțeanu a remarcat însă că actuala campanie de dezinformare este construită pe modelul utilizat recent în România: „În alegerile precedente, turațiile maxime erau pe finanțarea ilegală. Acum vedem o inversare: dezinformarea e pe primul loc, cu accent pe TikTok, iar Telegram rămâne o platformă secundară”.

Kremlinul vrea să deturneze Republica Moldova de pe calea europeană și românească

Autoritățile de la Chișinău se așteaptă la intensificarea campaniilor de dezinformare și manipulare odată cu apropierea alegerilor parlamentare pe care fostul ministru rus al apărării Serghei Șoigu le-a catalogat deja un moment de răscruce. NATO și liderii Uniunii Europene și-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la posibilele intervenții ale Rusiei în procesul democratic de la Chișinău, notează realitatea.md.

Într-un interviu acordat pentru The Economist, Maia Sandu a vorbit despre dezinformarea agresivă din partea Kremlinului și rețeaua „Matrioșka”. Președinta Republicii Moldova a numit această tactică drept unul dintre cele zece tipuri de ingerință în alegeri, orchestrate de Rusia. Printre alte metode de interferență ea a menționat cumpărarea voturilor și pregătirea paramilitară. Potrivit Maiei Sandu, scopul Rusiei este să „preia controlul” asupra Republicii Moldova.

George Simion, susținut în alegeri de rețeaua oligarhului Ilan Șor

Vizat de o interdicție de intrare în Republica Moldova, liderul AUR George Simion este un contestatar vehement al președintei Maia Sandu. Anterior, George Simion a fost susținut în alegerile prezidențiale de rețeaua coordonată de la Moscova de oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru devalizarea a trei bănci moldovenești.

