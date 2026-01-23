Școală online pentru elevul de 13 ani

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului Timiș, Smaranda Marcu, a precizat pentru Edupedu, că elevul de 13 ani va face școală în regim exclusiv online.

Măsura a fost luată pentru că, potrivit Codului Penal, copiii sub 14 ani nu au discernământ și nu pot fi urmăriți de justiție și nici reținuți. Legea permite ca elevul să învețe în continuare în școală, până la stabilirea de către autoritățile abilitate a unei măsuri.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar prevede școala online pentru cazurile în care elevii sunt în arest la domiciliu.

Copiii sub 14 ani nu pot fi reținuți sau urmăriți de justiție în România

Fostul judecător Cristi Danileț a explicat ce prevede Legea din România în această situație.

„Copiii sub 14 ani nu pot fi reținuți sau urmăriți de justiție în România. În Legea 272/2004, legea de protecție drepturilor copilului în România, el este considerat o victimă a societății care nu l-a putut educa nici prin școală, nici în colectivitate. Ceea ce, dacă mă întrebați, este greșit”, a spus fostul judecător Cristi Danileț pentru Edupedu.ro.

Legea a stabilit în România că un copil sub 14 ani nu răspunde penal, chiar dacă are discernământ.

„În alte state, pentru fapte grele, cum ar fi omor, viol, terorism, răspunzi în momentul în care ai discernământ, în jurul vârstei de 10-11 ani. În România însă, legea vine și spune în mod teoretic, dar definitiv, că dacă ai sub 14 ani nu răspunzi, chiar dacă copilul nostru are discernământ. Așadar, chiar dacă știa ce face, chiar dacă își asuma totul, nu răspunde, că nu are vârsta, ceea ce este o ciudățenie. Legea nu poate să reglementeze în chestiuni psihologice. În România se poate. Revolta mea este că în România legea a stabilit că un copil sub 14 ani nu răspunde penal, chiar dacă are discernământ. Una din puținele țări din Europa”, a mai adăugat Cristi Danileț.

Colegii elevului decedat au fost consiliați

Angajații Direcției de asistență socială și ai Brigăzii de siguranță școlară au mers, joi, la școala din localitatea Cenei pentru a-i consilia pe colegii elevului decedat.

„Copiii nu au prea vorbit cu noi, erau supărați și îl jeleau pe colegul lor”, a spus reprezentanta Brigăzii de siguranță școlară pentru publicația citată.

Filmul crimei din Timiș

Băiatul de 13 ani, în a cărui locuință a avut loc crima, l-ar fi sunat pe Mario pentru a-l convinge să iasă din casă pe 19 ianuarie, promițându-i că îl va lăsa să se plimbe cu ATV-ul său.

Ulterior, Mario a fost ucis, iar trupul său neînsuflețit a fost îngropat în curtea unei case, după ce atacatorii au încercat inițial să-i dea foc trupului.

Potrivit anchetatorilor, cei doi adolescenți, unul în vârstă de 13 ani, iar celălalt de 15 ani, au pus la cale uciderea colegului lor de școală, iar un al treilea minor, în vârstă de 15 ani, i-a ajutat ulterior să scape de cadavru.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au anunțat că, la data de 21 ianuarie 2026, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a celor doi adolescenți de 15 ani, care ulterior au fost arestați preventiv.

Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea – de profanare de cadavre.

„În fapt, s-a reținut că, în data de 19.01.2026, în jurul orei 21.30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani, având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile și așteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit”, au transmis procurorii.

Minorul de 13 ani nu răspunde penal şi a fost lăsat în libertate, fiind sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul momentuluI! La 6 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a luat o decizie care a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Anunțul momentuluI! La 6 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a luat o decizie care a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Elle.ro
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
gsp
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
GSP.RO
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Antonela Roccuzzo, foto virale de la piscină! Costum de baie, siluetă impecabilă și un detaliu care i-a înnebunit pe fani. Reacția lui Messi? Spune TOT
Tvmania.ro
Antonela Roccuzzo, foto virale de la piscină! Costum de baie, siluetă impecabilă și un detaliu care i-a înnebunit pe fani. Reacția lui Messi? Spune TOT

Alte știri

Angajații de la Drumuri și Poduri din Cluj au găsit soluția perfectă pentru gropile de pe șosele. Funcționează chiar și la -12 grade Celsius
Știri România 13:33
Angajații de la Drumuri și Poduri din Cluj au găsit soluția perfectă pentru gropile de pe șosele. Funcționează chiar și la -12 grade Celsius
O carte rară din aur e licitată în România și prețul de pornire e doar 100 de euro
Știri România 13:05
O carte rară din aur e licitată în România și prețul de pornire e doar 100 de euro
Parteneri
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Adevarul.ro
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Gigi Becali a făcut anunțul pe care nu credeai că-l vei auzi: când va mai intra în direct la TV și ce se întâmplă cu Charalambous. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut anunțul pe care nu credeai că-l vei auzi: când va mai intra în direct la TV și ce se întâmplă cu Charalambous. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Cântărețul român a plecat în vacanța din Thailanda cu nașa: „Suntem o familie fericită”. De ce nu l-a însoțit nevasta
Stiri Mondene 13:16
Cântărețul român a plecat în vacanța din Thailanda cu nașa: „Suntem o familie fericită”. De ce nu l-a însoțit nevasta
Imagini rare cu Monica Anghel și soțul ei, Marian Caraivan. Ipostaza intimă în care s-au fotografiat
Stiri Mondene 12:47
Imagini rare cu Monica Anghel și soțul ei, Marian Caraivan. Ipostaza intimă în care s-au fotografiat
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
ObservatorNews.ro
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Gigi Becali i-a anunțat plecarea de la FCSB: „La revedere! Să-mi dea 200.000 de euro pe el”
GSP.ro
Gigi Becali i-a anunțat plecarea de la FCSB: „La revedere! Să-mi dea 200.000 de euro pe el”
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
GSP.ro
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
Parteneri
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Mediafax.ro
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
Wowbiz.ro
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Când și unde va fi înmormântat Mario Alin. Anunțul făcut de familia adolescentului
KanalD.ro
Când și unde va fi înmormântat Mario Alin. Anunțul făcut de familia adolescentului

Politic

Nicușor Dan nu e de acord cu o decizie a Guvernului Bolojan: „Toată lumea cumpără cu 10% mai puţin, românii au suferit deja”
Politică 09:47
Nicușor Dan nu e de acord cu o decizie a Guvernului Bolojan: „Toată lumea cumpără cu 10% mai puţin, românii au suferit deja”
De ce Nicuşor Dan nu a fost „teleleu” la Davos: „Nu avem o strategie. Şi n-am avut-o de 35 de ani”
Politică 09:10
De ce Nicuşor Dan nu a fost „teleleu” la Davos: „Nu avem o strategie. Şi n-am avut-o de 35 de ani”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „S-a văzut cu Șucu”. Pe cât a semnat. Exclusiv
Fanatik.ro
Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „S-a văzut cu Șucu”. Pe cât a semnat. Exclusiv
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)
Spotmedia.ro
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)