Școală online pentru elevul de 13 ani

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului Timiș, Smaranda Marcu, a precizat pentru Edupedu, că elevul de 13 ani va face școală în regim exclusiv online.

Măsura a fost luată pentru că, potrivit Codului Penal, copiii sub 14 ani nu au discernământ și nu pot fi urmăriți de justiție și nici reținuți. Legea permite ca elevul să învețe în continuare în școală, până la stabilirea de către autoritățile abilitate a unei măsuri.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar prevede școala online pentru cazurile în care elevii sunt în arest la domiciliu.

Copiii sub 14 ani nu pot fi reținuți sau urmăriți de justiție în România

Fostul judecător Cristi Danileț a explicat ce prevede Legea din România în această situație.

„Copiii sub 14 ani nu pot fi reținuți sau urmăriți de justiție în România. În Legea 272/2004, legea de protecție drepturilor copilului în România, el este considerat o victimă a societății care nu l-a putut educa nici prin școală, nici în colectivitate. Ceea ce, dacă mă întrebați, este greșit”, a spus fostul judecător Cristi Danileț pentru Edupedu.ro.

Legea a stabilit în România că un copil sub 14 ani nu răspunde penal, chiar dacă are discernământ.

„În alte state, pentru fapte grele, cum ar fi omor, viol, terorism, răspunzi în momentul în care ai discernământ, în jurul vârstei de 10-11 ani. În România însă, legea vine și spune în mod teoretic, dar definitiv, că dacă ai sub 14 ani nu răspunzi, chiar dacă copilul nostru are discernământ. Așadar, chiar dacă știa ce face, chiar dacă își asuma totul, nu răspunde, că nu are vârsta, ceea ce este o ciudățenie. Legea nu poate să reglementeze în chestiuni psihologice. În România se poate. Revolta mea este că în România legea a stabilit că un copil sub 14 ani nu răspunde penal, chiar dacă are discernământ. Una din puținele țări din Europa”, a mai adăugat Cristi Danileț.

Colegii elevului decedat au fost consiliați

Angajații Direcției de asistență socială și ai Brigăzii de siguranță școlară au mers, joi, la școala din localitatea Cenei pentru a-i consilia pe colegii elevului decedat.

„Copiii nu au prea vorbit cu noi, erau supărați și îl jeleau pe colegul lor”, a spus reprezentanta Brigăzii de siguranță școlară pentru publicația citată.

Filmul crimei din Timiș

Băiatul de 13 ani, în a cărui locuință a avut loc crima, l-ar fi sunat pe Mario pentru a-l convinge să iasă din casă pe 19 ianuarie, promițându-i că îl va lăsa să se plimbe cu ATV-ul său.

Ulterior, Mario a fost ucis, iar trupul său neînsuflețit a fost îngropat în curtea unei case, după ce atacatorii au încercat inițial să-i dea foc trupului.

Potrivit anchetatorilor, cei doi adolescenți, unul în vârstă de 13 ani, iar celălalt de 15 ani, au pus la cale uciderea colegului lor de școală, iar un al treilea minor, în vârstă de 15 ani, i-a ajutat ulterior să scape de cadavru.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au anunțat că, la data de 21 ianuarie 2026, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a celor doi adolescenți de 15 ani, care ulterior au fost arestați preventiv.

Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea – de profanare de cadavre.

„În fapt, s-a reținut că, în data de 19.01.2026, în jurul orei 21.30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani, având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile și așteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit”, au transmis procurorii.

Minorul de 13 ani nu răspunde penal şi a fost lăsat în libertate, fiind sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș.

