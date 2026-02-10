Un tânăr de 23 de ani care a șters tot: „Viața mea s-a schimbat în bine”

Matt Richards, manager de cont în vârstă de 23 de ani, și-a șters anul trecut toate aplicațiile de socializare de pe telefon. A folosit smartphone-ul încă de la 11 ani, însă a ajuns la concluzia că rețelele sociale nu îi mai aduc nimic pozitiv.

„Cred că oamenii pe atunci obișnuiau să ia o pauză de la lumea reală mergând pe telefon, dar acum oamenii iau o pauză de la telefon pentru a petrece timp în lumea reală”, a declarat Richards.

El spune că a observat rapid beneficii clare: mai multă încredere în sine, relații reale mai profunde și mai puține comparații toxice.

Deconectarea devine virală, paradoxal, pe rețelele sociale

Ironia este că această tendință de renunțare la internet a devenit virală chiar pe platforme precum TikTok, unde mii de utilizatori promit că vor șterge aplicațiile de socializare în 2026 și se vor concentra pe hobby-uri analogice și relații față în față.

 
 @raphaelaaristidou your sign to go analogue in 2026 🎞️✂️📸🌸 just got my account back after being hacked for two weeks but wanted to do this cute trend!! Bring back physical media 💘#analog #analogue #junkjournal #crafty #physicalmedia ♬ nhạc nền  - Dyna

După ce a postat pe LinkedIn despre acest fenomen, un jurnalist a primit aproape 100 de răspunsuri de la tineri care au povestit despre detoxifierea digitală, telefoane cu clapetă, viniluri, tricotat și întâlniri în persoană.

Datele confirmă trendul: generația Z se retrage din online

Un sondaj Deloitte din 2025, realizat pe mai mult de 4.000 de britanici, arată că:

  • aproape un sfert dintre consumatori au șters o aplicație de socializare în ultimele 12 luni
  • procentul ajunge la aproape o treime în rândul generației Z

În același timp, o analiză Financial Times și GWI, bazată pe date de la 250.000 de adulți din peste 50 de țări, arată că timpul petrecut pe rețelele sociale a scăzut constant după vârful atins în 2022.

Până la finalul lui 2024, adulții au petrecut în medie două ore și 20 de minute pe zi pe platformele sociale, o scădere de aproape 10% față de 2022, cea mai mare reducere fiind în rândul adolescenților și tinerilor de 20 și ceva de ani.

„Platformă de presiune”: impactul asupra sănătății mintale

Mulți tineri spun că rețelele sociale au devenit un spațiu toxic, dominat de reclame, influenceri și comparații permanente.

„Simt că rețelele de socializare sunt acum mai mult ca o platformă de presiune… ți se vinde totul, peste tot”, a spus Richards.

El a adăugat că această presiune i-a afectat percepția asupra propriei cariere și a succesului personal.

Sondajul Deloitte a arătat că aproape un sfert dintre cei care au șters aplicațiile sociale au spus că acestea le-au afectat negativ sănătatea mintală și le-au consumat prea mult timp.

Jason Dorsey, președintele Centrului pentru Kinetică Generațională, afirmă că tinerii s-au săturat de „răutatea și dezbinarea” din mediul online.

„Observăm că un grup de Generație Z [și mileniali] aleg să renunțe complet la rețelele de socializare și probabil un grup mai mare aleg pur și simplu să limiteze utilizarea acestora pe măsură ce își recapătă mai mult din ceea ce încearcă să găsească: echilibru, securitate și siguranță în viața lor”, a spus Dorsey.

„Offline-ul este noul cool”

Pentru Richards, statutul social s-a schimbat fundamental: „Cu siguranță vedem o tendință în care oamenii offline, inaccesibili, au un fel de factor cool în jurul lor… această persoană nu are nevoie de validare.”

El spune că, în trecut, era important câți urmăritori aveai, dar astăzi pare mai atractiv să nu fii prezent constant online.

Julianna Salguero, manager de social media în vârstă de 31 de ani, consideră că rețelele au devenit neatractive atunci când au fost invadate de branduri și politicieni.

„Cu cât vedem mai mult branduri, oficiali guvernamentali și toată lumea la fel de online ca tine, ca utilizator ocazional, cu atât vei dori mai mult să te retragi și să schimbi lucrurile”, a spus ea.

Revin vinilurile, scrisorile și telefoanele „căramidă”

Tot mai mulți tineri se întorc la experiențe fizice și tangibile: cumpără viniluri, citesc ziare tipărite, scriu scrisori și aleg telefoane simple, fără aplicații, cum sunt cele cu clapetă, o relicvă a anilor 2.000.

Salguero numește această schimbare o „revoluție discretă” sau „tăcută”.

„Când petreci prea mult timp în lumea aceea, îți recablezi creierul să perceapă lucrurile algoritmic… pentru mine, analogia nu este neapărat să arunc telefonul în ocean, ci mai degrabă despre: «Cum îmi resetez relația cu el?»”

Mai mult decât o modă: o schimbare profundă

Ysabel Gerrard, lector universitar la Universitatea din Sheffield, spune că deconectarea este o formă de recuperare a controlului personal.

„Există o bogăție incredibilă de literatură acum care ne spune că persoana care suntem pe rețelele de socializare nu este și nu poate fi aceeași persoană care suntem în situațiile față în față”, a spus Gerrard. 

„Este mult mai mult decât o tendință.”

Analistul GWI, Chris Beer, consideră că aceasta este o „corecție legitimă post-pandemie”, deoarece oamenii petrec mai puțin timp acasă și, prin urmare, mai puțin timp pe rețelele de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Armata SUA a sechestrat al optulea petrolier încărcat cu țiței în Oceanul Indian: „A sfidat carantina instituită de Trump”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Marcel Ciolacu e căsătorit de aproape 20 de ani cu Roxana și sunt foarte mândri de fiul lor. Femeia e licențiată în Chimie, însă practică altă meserie și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor. Politicianul spunea: „Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă!” Refuzul categoric al soției sale
Unica.ro
Marcel Ciolacu e căsătorit de aproape 20 de ani cu Roxana și sunt foarte mândri de fiul lor. Femeia e licențiată în Chimie, însă practică altă meserie și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor. Politicianul spunea: „Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă!” Refuzul categoric al soției sale
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Elle.ro
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
gsp
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
GSP.RO
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.RO
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Parteneri
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu! Da, s-a ajuns aici! Decizie oficială a tribunalului! Este cea mai devastatoare lovitură pentru fostul candidat la președinție
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

Vremea în perioada 9 februarie - 9 martie 2026. ANM anunță când scăpăm de ger și unde va fi cel mai cald
Știri România 09:20
Vremea în perioada 9 februarie – 9 martie 2026. ANM anunță când scăpăm de ger și unde va fi cel mai cald
Numărul de pensionari români a crescut în ianuarie 2026, iar pensia medie s-a majorat cu un leu. Tabel cu banii primiți în funcție de județ
Știri România 09:16
Numărul de pensionari români a crescut în ianuarie 2026, iar pensia medie s-a majorat cu un leu. Tabel cu banii primiți în funcție de județ
Parteneri
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul.ro
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
A venit să semneze cu Steaua, a negociat cu Rapid și a ajuns la Dinamo! Povestea transferului care a zguduit fotbalul românesc
Fanatik.ro
A venit să semneze cu Steaua, a negociat cu Rapid și a ajuns la Dinamo! Povestea transferului care a zguduit fotbalul românesc
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Elle.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Unica.ro
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:10
Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare”
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Stiri Mondene 09 feb.
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
TVMania.ro
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
ObservatorNews.ro
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Mediafax.ro
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
KanalD.ro
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult

Politic

Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
Politică 09 feb.
Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
Ilie Bolojan spune că românii sunt furioși și frustrați fiindcă „nu toată lumea achită nota de plată” / „Va fi mai ușor când nu voi mai fi premier”
Politică 09 feb.
Ilie Bolojan spune că românii sunt furioși și frustrați fiindcă „nu toată lumea achită nota de plată” / „Va fi mai ușor când nu voi mai fi premier”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă internaționalii români, cu 45 de zile înaintea barajului de calificare la CM 2026
Fanatik.ro
Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă internaționalii români, cu 45 de zile înaintea barajului de calificare la CM 2026
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă
Spotmedia.ro
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă