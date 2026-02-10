Un tânăr de 23 de ani care a șters tot: „Viața mea s-a schimbat în bine”

Matt Richards, manager de cont în vârstă de 23 de ani, și-a șters anul trecut toate aplicațiile de socializare de pe telefon. A folosit smartphone-ul încă de la 11 ani, însă a ajuns la concluzia că rețelele sociale nu îi mai aduc nimic pozitiv.

„Cred că oamenii pe atunci obișnuiau să ia o pauză de la lumea reală mergând pe telefon, dar acum oamenii iau o pauză de la telefon pentru a petrece timp în lumea reală”, a declarat Richards.

El spune că a observat rapid beneficii clare: mai multă încredere în sine, relații reale mai profunde și mai puține comparații toxice.

Deconectarea devine virală, paradoxal, pe rețelele sociale

Ironia este că această tendință de renunțare la internet a devenit virală chiar pe platforme precum TikTok, unde mii de utilizatori promit că vor șterge aplicațiile de socializare în 2026 și se vor concentra pe hobby-uri analogice și relații față în față.

După ce a postat pe LinkedIn despre acest fenomen, un jurnalist a primit aproape 100 de răspunsuri de la tineri care au povestit despre detoxifierea digitală, telefoane cu clapetă, viniluri, tricotat și întâlniri în persoană.

Un sondaj Deloitte din 2025, realizat pe mai mult de 4.000 de britanici, arată că:

aproape un sfert dintre consumatori au șters o aplicație de socializare în ultimele 12 luni

procentul ajunge la aproape o treime în rândul generației Z

În același timp, o analiză Financial Times și GWI, bazată pe date de la 250.000 de adulți din peste 50 de țări, arată că timpul petrecut pe rețelele sociale a scăzut constant după vârful atins în 2022.

Până la finalul lui 2024, adulții au petrecut în medie două ore și 20 de minute pe zi pe platformele sociale, o scădere de aproape 10% față de 2022, cea mai mare reducere fiind în rândul adolescenților și tinerilor de 20 și ceva de ani.

„Platformă de presiune”: impactul asupra sănătății mintale

Mulți tineri spun că rețelele sociale au devenit un spațiu toxic, dominat de reclame, influenceri și comparații permanente.

„Simt că rețelele de socializare sunt acum mai mult ca o platformă de presiune… ți se vinde totul, peste tot”, a spus Richards.

El a adăugat că această presiune i-a afectat percepția asupra propriei cariere și a succesului personal.

Sondajul Deloitte a arătat că aproape un sfert dintre cei care au șters aplicațiile sociale au spus că acestea le-au afectat negativ sănătatea mintală și le-au consumat prea mult timp.

Jason Dorsey, președintele Centrului pentru Kinetică Generațională, afirmă că tinerii s-au săturat de „răutatea și dezbinarea” din mediul online.

„Observăm că un grup de Generație Z [și mileniali] aleg să renunțe complet la rețelele de socializare și probabil un grup mai mare aleg pur și simplu să limiteze utilizarea acestora pe măsură ce își recapătă mai mult din ceea ce încearcă să găsească: echilibru, securitate și siguranță în viața lor”, a spus Dorsey.

„Offline-ul este noul cool”

Pentru Richards, statutul social s-a schimbat fundamental: „Cu siguranță vedem o tendință în care oamenii offline, inaccesibili, au un fel de factor cool în jurul lor… această persoană nu are nevoie de validare.”

El spune că, în trecut, era important câți urmăritori aveai, dar astăzi pare mai atractiv să nu fii prezent constant online.

Julianna Salguero, manager de social media în vârstă de 31 de ani, consideră că rețelele au devenit neatractive atunci când au fost invadate de branduri și politicieni.

„Cu cât vedem mai mult branduri, oficiali guvernamentali și toată lumea la fel de online ca tine, ca utilizator ocazional, cu atât vei dori mai mult să te retragi și să schimbi lucrurile”, a spus ea.

Revin vinilurile, scrisorile și telefoanele „căramidă”

Tot mai mulți tineri se întorc la experiențe fizice și tangibile: cumpără viniluri, citesc ziare tipărite, scriu scrisori și aleg telefoane simple, fără aplicații, cum sunt cele cu clapetă, o relicvă a anilor 2.000.

Salguero numește această schimbare o „revoluție discretă” sau „tăcută”.

„Când petreci prea mult timp în lumea aceea, îți recablezi creierul să perceapă lucrurile algoritmic… pentru mine, analogia nu este neapărat să arunc telefonul în ocean, ci mai degrabă despre: «Cum îmi resetez relația cu el?»”

Mai mult decât o modă: o schimbare profundă

Ysabel Gerrard, lector universitar la Universitatea din Sheffield, spune că deconectarea este o formă de recuperare a controlului personal.

„Există o bogăție incredibilă de literatură acum care ne spune că persoana care suntem pe rețelele de socializare nu este și nu poate fi aceeași persoană care suntem în situațiile față în față”, a spus Gerrard.

„Este mult mai mult decât o tendință.”

Analistul GWI, Chris Beer, consideră că aceasta este o „corecție legitimă post-pandemie”, deoarece oamenii petrec mai puțin timp acasă și, prin urmare, mai puțin timp pe rețelele de socializare.

