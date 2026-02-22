Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Rezultatele loto din 22 februarie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Fondul de câștiguri a fost suplimentat de Loteria Română pentru tragerile speciale de Dragobete

Fondurile de câștiguri la categoria I pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 sunt suplimentate astfel: 100.000 de lei pentru Loto 6/49, 50.000 de lei pentru Joker și 25.000 de lei pentru Loto 5/40, anunță Loteria Română.

Prețurile pentru variantele simple sunt:

Loto 6/49 – 9 lei,

Joker – 8 lei,

Loto 5/40 – 6 lei,

Noroc – 4 lei,

Noroc Plus – 3 lei

Super Noroc – 2 lei.

Report la Joker la categoria I de peste 10,5 milioane de euro

Loteria Română anunță un report impresionant la Joker, categoria I, în valoare de peste 53,5 milioane de lei (peste 10,5 milioane de euro). La categoria a II-a, reportul este de peste 125.600 de lei (peste 24.600 de euro).

La Loto 6/49, categoria I, reportul depășește 1,77 milioane de lei (aproximativ 348.800 de euro), iar la Noroc, reportul cumulat este de peste 4,94 milioane de lei (peste 969.600 de euro).

Pentru Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 920.000 de lei (peste 180.600 de euro), iar la Super Noroc, reportul este de peste 54.200 de lei. Joi, 19 februarie, Loteria Română a acordat 24.051 de câștiguri în valoare totală de peste 1,87 milioane de lei.

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro. Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei. Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat din nou marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Biletul respectiv a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar costul a fost de 12 lei.

