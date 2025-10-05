Video generat cu Inteligența Artificială

Rezultatele loto din 5 octombrie 2025

  • Joker:
  • Noroc Plus:
  • Loto 5 din 40: 
  • Super Noroc:
  • Noroc: 
  • Loto 6 din 49: 

Report de aproape 38 de milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 5 octombrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 37,05 milioane de lei (peste 7,28 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,91 milioane de lei (peste 574.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,99 milioane de lei (peste 6,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1,06 milioane de lei (peste 210.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 156.400 de lei (peste 30.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 233.100 de lei (peste 63.500 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 98.100 (peste 19.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 224.500 de lei (peste 45.800 de euro).

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul mare premiu la tragerea Loto 6/49 s-a câștigat pe 11 mai 2025 și a fost în valoare de aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, pe aplicația AmParcat.ro, și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.

Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Recomandări
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

A fost al doilea câștig la categoria I din 2025 la Loto 6/49. Anterior, marele premiu la tragerea Loto 6/49 s-a câștigat pe 30 martie 2025 și a fost în valoare de 6,3 milioane de euro. După ce a plătit impozitul, bărbatul din Timișoara a rămas cu 3,8 milioane de euro.


Vremea se păstrează rece în România: ANM anunță patru zile de frig, ploi și chiar ninsori viscolite
BREAKING NEWS
Știri România 10:23
Vremea se păstrează rece în România: ANM anunță patru zile de frig, ploi și chiar ninsori viscolite
Un story de câteva secunde plătit cât un salariu mediu, în România. Generația Z își dorește job-ul de influencer
Știri România 09:31
Un story de câteva secunde plătit cât un salariu mediu, în România. Generația Z își dorește job-ul de influencer
Monden

Banii sau iubirea? Ce ar alege Irina Columbeanu: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea”. Cum trebuie să fie iubitul ideal pentru fiica Monicăi Gabor
Stiri Mondene 11:40
Banii sau iubirea? Ce ar alege Irina Columbeanu: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea”. Cum trebuie să fie iubitul ideal pentru fiica Monicăi Gabor
Anunțul făcut de Dan Negru despre emisiunea de Revelion: „Pot doar să confirm că există discuții”
Stiri Mondene 10:32
Anunțul făcut de Dan Negru despre emisiunea de Revelion: „Pot doar să confirm că există discuții”
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Premieră post-'89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
Analiză
Politică 10:00
Premieră post-’89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
Exclusiv
Politică 04 oct.
Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
