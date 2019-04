Rică Răducanu are probleme de sănătate. „Durerile sunt crunte”

„Sunt cu supărările mele, tocmai ce am venit de la tratament de la Covasna, mă dor foarte tare genunchii şi picioarele de la cât sport am făcut la viaţa mea. Mi s-a zis că mi s-a tocat tot cartilajul de la genunchi. Durerile sunt crunte. Am stat la un centru medical timp de dois-prezece zile”, a declarat Rică Răducanu, pentru Click.

De asemenea, Rică Răducanu a traversat o perioadă complicată din cauza unei răceli puternice, care i-a afectat plămânii. Astfel că sportivul a stat sub supravegherea medicilor luni întregi, pentru ca lucrurile să nu se complince.

De trei luni de zile, Rică Răducanu este sub tratament și încă ia antibiotice. „Am răcit, la plămâni m-a prins. Am fost la doctor și mi-a zis că e bine că n-am gripă, că putea să se complice. Și acuma iau antibiotice. Dar deja nu mai gâlgâi. Eu sunt mai fricos, așa. Eu nu beau apă. Doctorul mi-a zis să beau apă, pentru că rinichii… Eu ziua beau șpriț. Ultima masă e la șase jumate”, a spus Rică Răducanu.

