Sănătatea lui Kadîrov s-a deteriorat brusc

Pe 25 decembrie a avut loc la Moscova tradiționala reuniune premergătoare Anului Nou a Consiliului de Stat, prezidată de Vladimir Putin. Au participat guvernatori și reprezentanți din toate regiunile rusești, cu excepția uneia – Republica Cecenă.

Surse Novaia Gazeta Evropa susțin că liderul cecen plănuia să participe la ședința Consiliului de Stat și chiar a zburat la Moscova pe 24 decembrie.

Cu toate acestea, în noaptea de 24 spre 25 decembrie, starea de sănătate a lui Kadîrov s-a deteriorat brusc și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Central al Departamentului de Administrare a Proprietății Prezidențiale al Federației Ruse.

Nu a fost pus în aplicare niciun plan de rezervă pentru o astfel de urgență și, prin urmare, ședința Consiliului de Stat a avut loc fără participarea unui reprezentant al Republicii Cecene.

În ceea ce privește starea lui Ramzan Kadîrov, surse din anturajul său susțin că „l-au resuscitat la Moscova, după care a fost transportat acasă și de atunci nu a mai fost văzut în public”.

O „vacanță” de două luni

De la începutul anului trecut, când șeful Ceceniei a fost internat în clinica privată Aimedi din Groznîi, starea lui Kadîrov a continuat să se deterioreze vizibil.

El a recunoscut indirect acest lucru în timpul unei recente sesiuni de întrebări și răspunsuri în direct, dezvăluind că a avut patru vacanțe în acest an.

Aceasta este o practică neobișnuită pentru șeful Ceceniei, obișnuit cu multe ore de lucru și un control personal strict asupra tuturor proceselor din republică. Atunci când Kadîrov era sănătos, putea lucra nonstop și își lua doar două săptămâni libere în timpul sărbătorilor de Anul Nou. Anul acesta, singura sa vacanță de „Anul Nou” a durat aproape două luni.

„Uneori am căderi nervoase”

În timpul transmisiunii în direct, Kadîrov a fost nevoit să comenteze semnele evidente ale stării sale de sănătate precare. „Uneori am căderi nervoase”, a spus liderul cecen, „o senzație constantă de tensiune, ca și cum aș fi așezat pe un curent electric”. El a dat vina pentru aceste simptome pe îngrijorarea sa pentru luptătorii ceceni care servesc pe frontul din Ucraina.

Șeful Ceceniei a apărut rar în public anul trecut și a renunțat să mai guverneze Cecenia în formatul său obișnuit.

Ramzan Kadîrov, 49 de ani, a promis să îi facă pe „dușmani” să ceară scuze, așteptând „ordinul lui Vladimir Putin de a începe operațiuni militare împotriva Europei”. Declarația a fost făcută pe canalul său de Telegram, la începutul lunii decembrie. În același timp, relatează OC Media și Blesk, liderul cecen pare să aibă în continuare probleme de sănătate: abia putea să se țină pe picioare la majoratul fiului său Adam.



