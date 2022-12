„Sunt foarte dezamăgită de decizia de a amâna aderarea Bulgariei și a României la Schengen. Ambele țări sunt pregătite și merită acest pas”, a trasnmis, joi, 8 decembrie, șefa PE, într-o postare pe Twitter.

Ea a cerut Consiliului UE „să acționeze și să se asigure că se găsește un compromis. Numai atunci vom fi cu adevărat uniți”.

Very disappointed with decision to delay Bulgarias and Romanias accession to #Schengen.



Both countries are ready and deserving of this step.



On behalf of @Europarl_EN, I call on @EUCouncil to act and ensure that a compromise is found.



Only then we are truly united.