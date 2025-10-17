Sigiliul a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate

Raed Arafat, șeful DSU, a declarat că „blocul este cu risc de colaps” și a fost evacuat total. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozie vor avea unde locui în perioada următoare, fiind identificate mai multe unități de cazare ce pot prelua oamenii afectați.

Distrigaz Sud Reţele a făcut, vineri după-amiază, noi precizări în cazul exploziei din Sectorul 5, explicând că robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închiderea alimentării nu a fost afectat de explozie, fiind protejat de o firidă. De asemenea, compania susține că sigiliul a fost rupt „din cauza unei intervenții neautorizate”

„Agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgențe, a constatat că sigiliul aplicat, ca urmare a intervenției din data de 16 octombrie, fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate. Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind, de altfel, protejat de o firidă”, a precizat Distrigaz Sud Reţele.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Compania mai precizează că, în conformitate cu legislația în vigoare, are „obligația de a pune în siguranță imobilul prin întreruperea alimentării cu gaze naturale până la remedierea, de către o firmă autorizată de ANRE”.

De asemenea, clientului îi revin următoarele obligații: „să întrețină și să exploateze în condiții de siguranță instalația de utilizare a gazelor naturale; să asigure efectuarea verificărilor și reviziilor tehnice periodice ale instalației de utilizare a gazelor naturale; să asigure remedierea defecțiunilor în funcționarea instalației de utilizare, numai prin intermediul operatorilor economici autorizați de ANRE; să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoși care respectă cerințele legislației în vigoare și să efectueze verificarea și repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizați de organisme abilitate”.

Pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: „contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației interioare de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic”.

Cum a intervenit Distrigaz

Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele au anunţat, inițial, că în urma unei sesizări, echipajele de intervenţie au constatat gaz, joi, 16 octombrie, în scara blocului şi au oprit alimentarea, sigilând robinetul.

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță în conformitate cu legislația în vigoare, sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament, la ora 09:18”, potrivit Distrigaz Sud Rețele.

Vineri, la o nouă sesizare, echipajele au ajuns chiar în momentul exploziei şi au constatat că sigiliul fusese rupt.

„În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, potrivit sursei citate.

Oamenii spun că sigiliul a fost rupt de o firmă recomandată de Distrigaz

Unul dintre locatarii blocului din Rahova, distrus de explozie, a povestit că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sigiliul. El spune că s-a dat drumul robinetului de gaze fără să se verifice apartamentele, echipa de lucrători solicitând 1.500 de lei pentru intervenție.

„Noi care am fost toată ziua aici vă putem spune că nu a rupt absolut nimeni nimic. Cei recomandați de Distrigaz au venit și ne-au cerut banii, iar noi nu am vrut să le dăm. Au rupt sigiliu, au dat drumul la gaz, apoi au închis robinetul fără să verifice apartamentele, pentru că s-au supărat că de ce nu le dăm acei bani – au închis gazul și au plecat. Ei au rupt sigiliul, deci să nu se mai ducă zvonuri că ar fi pornit de la un locatar”, a precizat locatarul, potrivit Digi24.

Bărbatul acuză autoritățile de neglijență. „Sunt nepăsători! Să-ți spună omul că miroase a gaz în bloc de nu poți să stai pe scară și să nu faci absolut nimic, să pleci pentru că nu ți-am plătit 1.500 lei când tu doar ai învârtit de un robinet?”, a mai precizat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE