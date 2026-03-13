Femeia, care își verifica telefonul în timp ce se afla pe trotuar, a fost surprinsă de robotul care a venit în spatele ei. Într-un videoclip distribuit online, aceasta poate fi văzută confruntându-se furioasă cu robotul înainte ca doi polițiști să intervină, relatează South China Morning Post.

The First Humanoid Robot Arrested by Police🤖👮‍♀️



One night in Macau, a citizen was taking a walk with his humanoid robot (Unitree G1).



A passing woman yelled at him (perhaps frightening her), essentially saying, "Why bother with this when there are so many other things to do?… pic.twitter.com/moCBhsDeRW — CyberRobo (@CyberRobooo) March 7, 2026

Femeia nu a fost rănită, dar a fost transportată la spital pentru investigații și ulterior externată.

Robotul, un model produs de compania chineză Unitree Robotics și lansat în mai 2024, aparține unui centru educațional din Macao.

Responsabilul centrului a declarat presei că robotul era ghidat prin programare mixtă și supraveghere de la distanță la momentul respectiv.

El a spus că incidentul a avut loc pe un trotuar îngust, când femeia s-a oprit să-și verifice telefonul. În timp ce robotul aștepta în spatele ei, ea s-a întors brusc și este posibil să fi fost speriată de luminile acestuia, a spus el.

