Pe 2 noiembrie, Carmen Iohannis împlinește 57 de ani. La vârsta sa, prima doamnă are un corp de invidiat și poate purta orice ținută. Creatoarea ei de modă, Eli Lăslean, ne-a vorbit despre cum își alege rochiile Carmen Iohannis.

Rochiile lui Carmen Iohannis generează comentarii de fiecare dată când ori Prima Doamnă apare în public. Ultima dată, la întâlnirea cu președintele Franței în România, Carmen Iohannis a primit numai laude vizavi de ținutele pe care le-a avut. “Stabilim împreună cromatica și tot împreună alegem linia. Fiind un spirit young, senin, prima doamnă preferă culorile pastel, diafane. Vorbim de o eleganță și o delicatețe exprimată în rochiile și ținutele pe care le poartă!”, povestește Eli Lăslean, creatoarea de modă a soției președintelui.

De doi ani, ea se ocupă de ținutele lui Carmen Iohannis. “Are un corp de invidiat. I se potrivește absolut orice. Îi plac hainele care se așază fumos pe corp. Să nu fie foarte strâmte, nici exagerate”, mai spune Eli Lăslean. Ea a creat până acum peste 20 de ținute pentru Prima Doamnă. Ținutele nu le face oricum, ci cu o atentă predocumentare vizavi de locul unde merg președintele și soția sa, momentul zilei și oamenii pe care urmează să-i întâlnească. “Lucrăm cu mare grijă atunci când trebui să îi pregătim ținutele (primei Doamne), mă informez unde merge, la ce momente ale zile participă, care sunt condițiile meteo”, mai spune Eli Lăslean.

Rochia din tafta satinată, apreciată de Donald Trump

Rochia pe care Carmen Iohannis a purtat-o în urmă cu doi ani, pe 25 martie, la dineul de la Castelul Peleș organizat cu ocazia zilei de naștere a Alteței Sale Regale Principesa Moștenitoare Margareta a fost un “boom” de imagine. “În acea seara de Buna Vestire am devenit prima stilista a primei doamne. Doamna Iohannis mi-a spus că rochia a fost foarte admirată și chiar sora Principesei a întrebat-o cine i-a făcut rochia, ceea ce a reprezentat o mare bucurie pentru mine”, spune Eli Lăslean. Rochiile create de ea au fost purtate de Carmen Iohannis în foarte multe vizite din afară și apreciate de designerii din străinătate: în Spania, Luxemburg, în Austria. În Statele Unite, la întâlnirea cu Donald Trump și Melania Trump, Carmen Iohannis a purtat o rochie din tafta satinată bleu, de lungime medie, care i-a pus perfect în evidență silueta . “Rochia Primei Doamne a fost admirată de însuși Trump. Am lucrat la ea mai mult decât de obicei. Am vrut să fie elegantă, decentă, să fie feminină, dar să fie și o ținută cu prestanță, îna același timp”, spune Eli Lăslean.

În timpul vizitei președintelui Macron în România, rochiile lui Carmen Iohannis au trezit admirația soției președintelui Franței: “Încântată de ținutele primei doamne, Brigitte Macron a vrut să mă cunoască personal și m-a vizitat în showrom-ul meu. Nu pot descrie în cuvinte emoțiile care m-au încercat atunci, sunt momente unice”, mai spune creatoarea de modă.

Carmen Iohannis a petrecut câteva ore alături de soția președintelui francez, iar despre întâlnirea cu Brigitte Macron, ea a spus că a fost una „deosebită și plină de farmec”.

Rochii “în așteptare”, pentru Prima Doamnă

La atelierul ei, Eli Lăslean are pregătite mereu în lucru rochii pentru Carmen Iohannis. “Întotdeauna îi pregătim câteva ținute pe care să le aibă gata atunci când apare o invitație și trebuie să plece în câteva zile. Avem vreo 5 ținute în lucru, unele fiind deja finisate. Un lucru este sigur: trebuie să fim pregătiți ca atunci când prima doamna este invitată undeva, să arate impecabil”, mai spune designerul.

