„Elementele din spectacolul meu puse sub semnul întrebării sunt foarte clar o declaraţie împotriva fascismului, nedreptăţii şi intoleranţei în toate formele sale”, a transmis cofondatorul Pink Floyd, în vârstă de 79 de ani, într-un comunicat de presă, publicat pe contul său de Twitter.

„Reprezentarea unui demagog fascist nebun a fost una dintre caracteristicile spectacolelor mele de pe vremea «The Wall» cu Pink Floyd în 1980″, a mai afirmat Waters.

„Încercările de a descrie acele elemente ca fiind altceva sunt ipocrite şi motivate politic”, a adăugat artistul britanic.

Vineri, presa a scris că poliţia din Berlin a demarat o anchetă împotriva lui Waters, care este suspectat de „incitare a oamenilor la ură”.

Controversa a fost stârnită de o ţinută de scenă purtată la concertele de pe Mercedes-Benz Arena din Berlin pe 17 şi 18 mai. Waters a purtat un pardesiu negru lung, o banderolă roşie pe braţ şi, de asemenea, a îndreptat o replică a unei mitraliere înspre public.

Wow, this is @rogerwaters imitating a Nazi, while at a concert in … Berlin. This is just unhinged Jew hatred and Holocaust distortion. The man is vile beyond words. pic.twitter.com/zn1EvudSXc