Designul nu a fost schimbat radical, pentru că nu era nevoie

Spectre a fost lansat în 2022 ca primul Rolls-Royce electric și a devenit rapid unul dintre cele mai importante modele moderne ale mărcii. În 2025, a fost al doilea cel mai bine vândut model Rolls-Royce la nivel global, semn că trecerea la electric nu a speriat clienții brandului.

Spectre Series II vine cu o autonomie crescută cu 18%, până la 628 km WLTP, iar timpul de încărcare a fost redus cu 14%. Rolls-Royce spune că aceste îmbunătățiri vin din reproiectarea tehnologiei celulelor bateriei, nu doar dintr-un software nou sau o optimizare minoră.

Puterea ajunge acum la 442 kW, iar cuplul este de 1.015 Nm. La Black Badge Spectre Series II, lucrurile devin și mai serioase: Infinity Mode deblochează 500 kW, iar Spirited Mode urcă valoarea cuplului până la 1.100 Nm. Asta îl face cel mai puternic Rolls-Royce creat vreodată.

Designul nu a fost schimbat radical, pentru că nu era nevoie

Rolls-Royce nu a redesenat Spectre de la zero. Profilul fastback, farurile divizate și silueta de super-coupé au rămas aproape intacte. Diferența este în detalii: o culoare nouă, Ethereal Blue, jante forjate noi de 23 de inchi și mai multe opțiuni Bespoke.

Jantele noi sunt un detaliu foarte Rolls-Royce: aliaj forjat, design multifaceted, raze extrem de ascuțite de 2,5 mm și finisare manuală de până la șase ore pentru fiecare jantă. Nu este genul de informație care schimbă viața unui client, dar explică foarte bine filozofia mărcii: la Rolls-Royce, diferența stă în lucruri pe care mulți nici nu le observă din prima.

Black Badge Spectre Series II primește și elemente exterioare Iced Black, adică un finisaj mat aplicat pe aproape toate elementele cromate: rama grilei, mânerele, emblemele, inserțiile din bara față și chiar Spirit of Ecstasy. Lamelele grilei Pantheon rămân lustruite, tocmai ca mașina să nu piardă complet identitatea Rolls-Royce.

Interiorul primește materiale noi, nu doar ecrane în plus

Cea mai interesantă parte este interiorul. Rolls-Royce nu merge pe rețeta clasică a electricelor moderne, unde totul devine ecran. În schimb, Spectre Series II primește materiale și detalii noi pentru personalizare.

Duality Twill este o țesătură din fibră de bambus, inspirată de plantațiile de bambus de pe Coasta de Azur, din apropierea fostei reședințe de iarnă a lui Sir Henry Royce. Un interior realizat cu acest material poate include până la 2,6 milioane de cusături, 16 kilometri de ață și necesită până la 25 de ore de lucru.

Placed Perforation este o altă opțiune nouă: un model perforat în piele, inspirat de siluetele norilor în lumina lunii. Modelul se întinde pe umeri și tetierele scaunelor față și spate și include 78.138 de perforații în trei dimensiuni diferite.

Mai apare și Brindled Walnut, un furnir cu luciu intens, realizat din nuc provenit de la arbori care nu mai rodesc și fibre reziduale de eucalipt. Finisajul este sigilat cu lac infuzat cu pulbere fină de fulgi de sticlă, pentru un efect de profunzime. Este exact genul de detaliu care sună exagerat până îți amintești că vorbim despre Rolls-Royce.

Noul ceas și Clock Cabinet sunt detalii mici, dar foarte importante

Unul dintre cele mai cool detalii este noul ceas, inspirat din instrumentele de aviație. Are indicatoare din metal turnat și un design simplificat, gândit pentru lizibilitate. Ceasul este integrat într-un Clock Cabinet, unde se află și o figurină Spirit of Ecstasy iluminată de jos, realizată din oțel inoxidabil masiv.

Nu este o schimbare care apare în titlurile mari, dar este fix genul de lucru care definește mașina. Spectre nu încearcă să fie electric prin artificii digitale. Încearcă să fie electric în stil Rolls-Royce: tăcut, greu de egalat la materiale și construit ca obiect personal, nu doar ca mijloc de transport.

Domagoj Dukec, director de design Rolls-Royce, spune că marca a extins paleta de materiale și elemente lucrate manual pentru că proprietarii vor să folosească Spectre ca „pânză” pentru propria poveste.

Concluzia: mai multă autonomie, mai mult Bespoke, mai mult Black Badge

Spectre Series II nu este o revoluție, ci o actualizare exact în stil Rolls-Royce. Mașina nu arată complet diferit și nici nu încearcă să pară mai agresivă doar de dragul schimbării. Primește autonomie mai bună, încărcare mai rapidă, mai multă putere și o zonă Bespoke mult extinsă.

Chris Brownridge, directorul executiv Rolls-Royce Motor Cars, spune că Spectre confirmă faptul că marca este „perfect adaptată electrificării”, pentru că amplifică exact lucrurile pe care clienții le apreciază: liniște, lipsă de efort și putere imensă.

Diferența față de primul Spectre este simplă: Series II este mai matur. Nu încearcă să demonstreze că un Rolls-Royce electric poate exista. Asta a demonstrat deja primul Spectre. Acum încearcă să arate că un Rolls-Royce electric poate fi rafinat, personalizat și dus mai departe fără să piardă ceea ce îl face special.

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