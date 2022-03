„Așa cum am mai spus, mereu am luat deciziile în interesul clubului. În situația actuală, am luat astfel hotărârea de a vinde clubul. Consider că este cel mai bine pentru club, fani, angajați, sponsori și parteneri”, a precizat Roman Abramovici pe site-ul clubului Chelsea.

„Sper că voi putea vizita Stamford Bridge pentru ultima dată pentru a-mi lua rămas bun de la voi toți în persoană”, a precizat Roman Abramovici.

Patronul clubului Chelsea a spus că nu va cere rambursarea niciunui împrumut, iar toate veniturile nete din vânzarea clubului vor fi donate unei fundații cartitabile.

De această fundație vor beneficia toate victimele războiului din Ucraina. Aceasta va include furnizarea de fonduri esențiale pentru nevoile urgente ale victimelor, precum și sprijinirea activității de recuperare pe termen lung. Roman Abramovici:

Miliardarul cu cetățenie israeliană și portugheză a cumpărat clubul din vestul Londrei în urmă cu 19 ani pentru 140 de milioane de lire sterline. Sub patronajul său, Chelsea a câștigat de două ori Liga Campionilor și cinci titluri în Premier League.

Roman Abramovici anunțase sâmbătă, 26 februarie, că renunță la conducerea clubului Chelsea după aproape 20 de ani, pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina.

Magnatul elvețian Hansjoerg Wyss dăduse miercuri, mai devreme, primul indiciu clar că Abramovici urmărea să rupă orice legături cu Marea Britanie.

Hansjoerg Wyss, 86 de ani, a declarat pentru ziarul elvețian Blick că el și alte trei persoane au fost chestionate cu privire la cumpărarea clubului Chelsea, adăugând că Roman Abramovici „încearcă în prezent să-și vândă toate proprietățile din Anglia”.

Wyss a explicat că Abramovici „vrea să scape rapid de Chelsea”, având în vedere sancțiunile pregătite de Parlamentul din Marea Britanie pentru oligarhii ruși, în contextul războiului din Ucraina.

În vârstă de 55 de ani, Roman Abramovici are o avere, conform Forbes, de 13,3 miliarde de dolari, realizată din industria petrolieră, după prăbușirea fostei Uniuni Sovietice în anii 90.

Nu este clar în acest moment dacă Roman Abramovici va fi sancționat și el ca parte a măsurilor anunțate de guvernul condus de Boris Johnson împotriva Rusiei după invadarea Ucrainei pentru presupusele sale legături cu Vladimir Putin, pe care miliardarul le-a negat constant.

Foto: EPA

