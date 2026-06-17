Românul a fost prins după patru zile

Atacul a avut loc pe 8 iunie, în holul catedralei. Femeia a fost vizată în interiorul lăcașului de cult, iar agresorul i-a smuls colierul de la gât. Cazul a provocat indignare în comunitatea locală, mai ales după ce imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost distribuite online.

Suspectul a fost prins la patru zile după atac în zona Place Fourneyron din Saint-Étienne, de polițiștii Brigăzii specializate de teren. Anchetatorii au folosit imaginile de pe camerele de supraveghere și mai multe detalii care l-au dat de gol. Potrivit TL7, polițiștii l-au identificat după adidași, un tatuaj distinctiv și o șapcă de baseball.

Judecat rapid și condamnat la doi ani de închisoare

Românul a fost judecat în procedură rapidă și a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu executare. Mai mult, instanța a decis și interdicția definitivă de intrare pe teritoriul Franței, măsură care poate fi dispusă în urma unei condamnări penale, nu doar în cazul persoanelor aflate ilegal în țară.

În fața instanței, tânărul a încercat să evite interdicția și a susținut că avea un contract de muncă în podgorii. Judecătorii nu au fost convinși de explicațiile sale și a respins argumentele, în raport cu probele strânse în dosar și cu gravitatea faptei.

Catedrala Saint-Charles, locul unde a avut loc atacul

Catedrala Saint-Charles este unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din Saint-Étienne, oraș aflat în departamentul Loire, în centrul-estul Franței. Atacul a avut loc în zona de intrare a catedralei, iar femeia a fost vizată în timp ce se afla în interiorul clădirii.

Catedrala Saint-Charles-Borromée a fost construită între 1912 și 1923, în stil neogotic, și a devenit catedrală după crearea Diecezei de Saint-Étienne, în 1970. Lăcașul poartă numele Sfântului Carol Borromeo și se află în zona centrală a orașului

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