Potrivit cotidianului austriac Kurier, bărbatul, aflat sub influența alcoolului, și-a sunat imediat părinții pentru ajutor. Tatăl l-a luat de la locul accidentului, iar mama sa a încercat să inducă în eroare poliția, pretinzând că ea era la volan la momentul în care s-a produs accidentul.

Planul familiei a fost însă dejucat de martori, care l-au identificat pe tânăr ca fiind șoferul. Conform autorităților, acesta avea o alcoolemie de 1,38‰.

Poliția l-a găsit acasă și i-a suspendat permisul de conducere, urmând să fie sancționat pentru mai multe abateri, mai scrie Kurier.

Tot în Austria, un român beat și fără permis a crezut că scapă de polițiști și s-a ascuns pe bancheta din spate când a fost oprit. Șoferul român a fost prins de poliție pe drumul B1, între Vöcklabruck și Frankenmarkt. Polițiștii au observat că mașina avea dificultăți în menținerea benzii de circulație și au decis să-l oprească pe conducătorul auto.





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