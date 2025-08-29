Accident tragic în Germania

Un accident tragic a avut loc joi la prânz pe autostrada A65 lângă Landau, Germania. Un bărbat de 44 de ani și-a pierdut viața când duba pe care o conducea a intrat în spatele unui camion.

Potrivit poliției, șoferul dubei pare să nu fi observat coloana de mașini formată și a intrat în coliziune cu un camion în jurul orei 12.37, între ieșirile Kandel-Nord și Rohrbach.

Șoferul român a murit

Unul din cei doi șoferi implicați în tragicul accident era român. Bărbatul în vârstă de 44 de ani, din Vâlcea, a murit în urma impactului, după cum a anunțat Poliția. Medicii ajunși la fața locului au făcut eforturi să-l resusciteze, însă totul a fost în zadar.

Bărbatul în vârstă de 44 de ani era din localitatea Bălcești, județul Vâlcea, și avea doi copii, scrie presa locală. Șoferul camionului a scăpat nevătămat după accident.

Întreruperea traficului și măsuri luate

În urma accidentului, autoritățile au fost nevoite să închidă complet banda de circulație spre Ludwigshafen pentru lucrări de recuperare. Presa germană menționează că închiderea era estimată să dureze până la ora 19.00.

Pentru a facilita circulația, serviciul de întreținere a autostrăzilor a stabilit o rută ocolitoare pentru șoferi.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Accident cu un microbuz de români în Germania

Un microbuz cu opt pasageri români s-a răsturnat pe autostrada A13 lângă Thiendorf, Germania, după ce a lovit un vehicul de semnalizare rutieră în zona de lucrări. Din cele opt persoane, patru au fost grav rănite.

Pentru salvarea victimelor au intervenit aproximativ 50 de pompieri, zece ambulanțe și două elicoptere, iar autostrada a fost complet închisă, provocând ambuteiaje semnificative. Acest incident subliniază importanța respectării semnalizării și conducerii preventive pe autostrăzi.

Două cupluri de români au murit într-un accident în Germania

Patru români și-au pierdut viața pe loc după ce un Audi cu volan pe dreapta a ieșit de pe șoseaua L3229 din landul Hessa, Germania, și a lovit mai mulți copaci. Șoferul, Constantin Nedelea, împreună cu soția sa, verișorul femeii și soția acestuia, au fost striviți în urma impactului devastator.

Cel mai probabil, accidentul s-a produs după ce șoferul a adormit la volan sau a fost surprins de un animal sălbatic, iar mașina a derapat aproximativ 30 de metri în pădure.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE