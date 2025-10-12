Proprietarul bicicletei, observând furtul, a pornit în urmărirea hoțului prin străzile centrale ale orașului. Situația a escaladat când suspectul l-a atacat pe proprietar.

Din fericire, o patrulă de carabinieri a intervenit prompt, arestând hoțul și returnând bicicleta proprietarului legitim.

În urma arestării, autoritățile au descoperit că suspectul, de naționalitate română, deținea și documente false. Acesta a fost transferat la închisoarea din Belluno pentru cercetări suplimentare.

„Intervenția promptă a militarilor noștri este rezultatul unei activități atente de supraveghere a teritoriului”, a explicat Maiorul Bui, comandantul Companiei de Carabinieri din Cortina d’Ampezzo.

„Colaborarea cetățenilor și rapiditatea semnalării rămân elemente fundamentale pentru a garanta siguranța și legalitatea, mai ales într-un context turistic ca al nostru, unde sentimentul de încredere și protecție trebuie să rămână ridicat tot anul”, a mai adăugat ofițerul.

