Un român și-a ascuns 120.000 de euro și 4.000 de lei lângă baterie și lângă roata de rezervă a mașinii. Foto: Poliția de Frontieră din Kosovo

Incidentul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 9.15, la intrarea în Kosovo. Vehiculul, înmatriculat în străinătate, transporta patru pasageri.

Potrivit autorităților, sumele confiscate nu au fost declarate, iar descoperirea lor a avut loc în urma controalelor de rutină la graniță.

„În timpul verificărilor privind deținerea de fonduri care depășesc pragul legal permis de 10.000 de euro per persoană, pasagerii au declarat că nu au fonduri care necesită declarare”, a precizat vama kosovară.

Cu toate acestea, ofițerii vamali au decis să selecteze vehiculul pentru o inspecție detaliată.

În urma controlului inițial, autoritățile au descoperit o geantă care conținea 32.500 de euro. La întrebarea de ce suma nu a fost declarată, șoferul a răspuns: „Avem dreptul la maximum 10.000 de euro de persoană”.

Vehiculul a fost apoi supus unei inspecții suplimentare, mai amănunțite.

„Pe parcursul verificării, au mai fost găsiți 90.100 de euro și 4.187 de lei românești în portbagajul vehiculului, în spații ascunse lângă baterie și sub capacul din plastic al roții de rezervă”.

În total, au fost confiscate 122.600 de euro și 4.187 de lei românești.

