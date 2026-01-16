Arestarea românului, anunțată oficial de ICE Boston

Pe 11 ianuarie, agenții ICE – U.S. Immigration and Customs Enforcement – din Boston au anunțat arestarea românului lui Ionuț Andrei Stamatin.

„Pe 11 ianuarie, ICE Boston l-a arestat pe Ionuț Andrei Stamatin, un cetățean străin cu antecedente penale din România. Acuzațiile penale care îl vizează pe Stamatin includ plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, ademenirea unui copil sub 16 ani în scopuri sexuale și tentativă de comitere a unei infracțiuni”, a transmis ICE Boston pe platforma X.

Potrivit acestui comunicat, românul este acuzat de infracțiuni grave, inclusiv plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, ademenirea unui copil sub 16 ani în scopuri sexuale și tentativă de comitere a unei infracțiuni.

Rețineri frecvente în instanțele din Boston

Arestarea lui Stamatin are loc într-un context mai larg, documentat de GBH News, care arată o creștere a prezenței agenților ICE în instanțele districtuale din Boston, trimiși de președintele Donald Trump.

Conform datelor obținute de GBH News de la sistemul instanțelor, cel puțin 54 de arestări ale imigranților au avut loc în tribunalele municipale din Boston în 2025. În 2026, a fost confirmată cel puțin o arestare, tot în East Boston.

„Vedem ICE în instanțe într-un mod incredibil de regulat”, a declarat Jennifer Klein, directoarea Unității de Impact asupra Imigrației din cadrul Comitetului pentru Servicii de Consiliere Publică din Massachusetts.

Cum ajung imigranții să fie reținuți la tribunal

Oamenii ajung în instanțele districtuale pentru dosare penale, civile sau contravenționale. Poliția locală și cea statală preiau amprentele digitale ale persoanelor arestate, iar acestea sunt partajate automat cu FBI și ulterior cu ICE.

„Este o întrebare esențială dacă vorbim despre persoane condamnate sau despre oameni aflați înainte de o condamnare, care poate nici nu au avut șansa reală de a se apăra”, a spus Sarang Sekhavat, șeful de cabinet al Coaliției pentru Apărarea Imigranților și Refugiaților din Massachusetts, pentru GBH News.

Acesta a contestat afirmația administrației Trump potrivit căreia ICE ar urmări exclusiv „cei mai periculoși infractori”: „Când te uiți la datele reale, acest lucru pur și simplu nu este adevărat”, a mai declarat Sekhavat.

Arestări inclusiv pentru cazuri minore sau civile

Jennifer Klein a explicat pentru aceeași sursă că unii imigranți sunt arestați sau acuzați pentru infracțiuni minore. După ce sunt eliberați pe cauțiune și se prezintă la audieri, agenții ICE îi așteaptă în clădirea instanței sau în apropiere.

„Vedem ICE arestând persoane care vin singure la tribunal, așteaptă să le fie strigat numele și sunt reținute imediat după audiere”, a spus Klein.

Au fost raportate situații în care persoane aflate în instanță pentru chestiuni civile, litigii de locuință sau cereri cu valoare redusă au fost reținute de ICE. Proteste au avut loc la nivel național.

Conform datelor analizate de GBH News, agenții ICE au fost prezenți pentru arestări în cel puțin șase dintre cele opt tribunale districtuale din Boston în 2025. Cele mai multe rețineri au avut loc în East Boston, urmate de tribunalul Edward W. Brooke, dar și în Brighton, South Boston, Roxbury și Dorchester. La Tribunalul Federal Moakley din Boston, între ianuarie și mijlocul lunii octombrie, au avut loc 147 de intervenții, soldate cu 110 rețineri. Unele persoane au fost deportate chiar dacă nu fuseseră condamnate penal.

Critici la adresa ICE: „exploatează limitele legii”. Autoritățile invocă legea federală

Politica instanțelor din Massachusetts prevede că personalul judiciar nu poate iniția colaborarea cu ICE, dar este obligat să furnizeze informații publice dacă sunt solicitate. O decizie judecătorească din 2017 interzice reținerea unei persoane doar pentru a facilita intervenția ICE, însă permite preluarea dacă agenții sunt deja prezenți la momentul eliberării.

Potrivit NBC Boston, mai multe incidente recente, inclusiv unul în care o femeie a fost împușcată mortal de un agent ICE în Minneapolis, au amplificat criticile la adresa agenției și au generat proteste la nivel național.

Potrivit Informat.ro, Ionuț Andrei Stamatin va rămâne în custodia autorităților americane pe durata procesului penal și a procedurilor de imigrare. Autoritățile nu au oferit informații despre o eventuală deportare sau despre calendarul procesului, însă cazul său este parte dintr-o ofensivă mai amplă a ICE, desfășurată în instanțele din Statele Unite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR amână din nou, pentru a patra oară, decizia privind soarta pensiilor magistraților: ședința a durat mai puțin de 30 de minute

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Unica.ro
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. Artistul va deveni tată pentru a patra oară. Cum au apărut cei doi în public. Foto
Elle.ro
Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. Artistul va deveni tată pentru a patra oară. Cum au apărut cei doi în public. Foto
gsp
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
GSP.RO
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
Parteneri
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
Libertateapentrufemei.ro
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Un american venit în vizită la iubita lui a încercat să învețe limba română: „Trebuie să te prefaci chinez”
Știri România 12:48
Un american venit în vizită la iubita lui a încercat să învețe limba română: „Trebuie să te prefaci chinez”
CCR amână din nou, pentru a patra oară, decizia privind soarta pensiilor magistraților: ședința a durat mai puțin de 30 de minute
LiveText
Știri România 12:25
CCR amână din nou, pentru a patra oară, decizia privind soarta pensiilor magistraților: ședința a durat mai puțin de 30 de minute
Parteneri
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”
Adevarul.ro
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, George Simion. Liderul AUR a spus clar și deschis
Fanatik.ro
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, George Simion. Liderul AUR a spus clar și deschis
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Elle.ro
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Imagini cu casa pe care Gabriela Cristea o va construi în Italia. A renunțat la ideea de a renova conacul
Stiri Mondene 12:38
Imagini cu casa pe care Gabriela Cristea o va construi în Italia. A renunțat la ideea de a renova conacul
Anunțul făcut de Adela Popescu despre revenirea în televiziune, după ce s-a aflat că Măruță rămâne fără emisiune. „Abia aștept”
Stiri Mondene 11:49
Anunțul făcut de Adela Popescu despre revenirea în televiziune, după ce s-a aflat că Măruță rămâne fără emisiune. „Abia aștept”
Parteneri
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
TVMania.ro
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Domeniul "campion" la creșteri salariale în România. Cu cât s-a majorat leafa angajaților
ObservatorNews.ro
Domeniul "campion" la creșteri salariale în România. Cu cât s-a majorat leafa angajaților
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.ro
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci
KanalD.ro
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci

Politic

Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 15 ian.
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați al liderului suveranist. Banii încasați de la YouTube
Fanatik.ro
Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați al liderului suveranist. Banii încasați de la YouTube
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen
Spotmedia.ro
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen