Arestarea românului, anunțată oficial de ICE Boston

Pe 11 ianuarie, agenții ICE – U.S. Immigration and Customs Enforcement – din Boston au anunțat arestarea românului lui Ionuț Andrei Stamatin.

On Jan. 11, ICE Boston arrested Iounut Andrei Stamatin, a criminal alien from Romania. Stamatins criminal charges include felony pay for sexual conduct with a child under 18, felony enticement of a child under 16, and attempt to commit a crime. pic.twitter.com/b5u3uYUjkO — ICE Boston (@EROBoston) January 14, 2026

„Pe 11 ianuarie, ICE Boston l-a arestat pe Ionuț Andrei Stamatin, un cetățean străin cu antecedente penale din România. Acuzațiile penale care îl vizează pe Stamatin includ plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, ademenirea unui copil sub 16 ani în scopuri sexuale și tentativă de comitere a unei infracțiuni”, a transmis ICE Boston pe platforma X.

Potrivit acestui comunicat, românul este acuzat de infracțiuni grave, inclusiv plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, ademenirea unui copil sub 16 ani în scopuri sexuale și tentativă de comitere a unei infracțiuni.

Rețineri frecvente în instanțele din Boston

Arestarea lui Stamatin are loc într-un context mai larg, documentat de GBH News, care arată o creștere a prezenței agenților ICE în instanțele districtuale din Boston, trimiși de președintele Donald Trump.

Conform datelor obținute de GBH News de la sistemul instanțelor, cel puțin 54 de arestări ale imigranților au avut loc în tribunalele municipale din Boston în 2025. În 2026, a fost confirmată cel puțin o arestare, tot în East Boston.

„Vedem ICE în instanțe într-un mod incredibil de regulat”, a declarat Jennifer Klein, directoarea Unității de Impact asupra Imigrației din cadrul Comitetului pentru Servicii de Consiliere Publică din Massachusetts.

Cum ajung imigranții să fie reținuți la tribunal

Oamenii ajung în instanțele districtuale pentru dosare penale, civile sau contravenționale. Poliția locală și cea statală preiau amprentele digitale ale persoanelor arestate, iar acestea sunt partajate automat cu FBI și ulterior cu ICE.

„Este o întrebare esențială dacă vorbim despre persoane condamnate sau despre oameni aflați înainte de o condamnare, care poate nici nu au avut șansa reală de a se apăra”, a spus Sarang Sekhavat, șeful de cabinet al Coaliției pentru Apărarea Imigranților și Refugiaților din Massachusetts, pentru GBH News.

Acesta a contestat afirmația administrației Trump potrivit căreia ICE ar urmări exclusiv „cei mai periculoși infractori”: „Când te uiți la datele reale, acest lucru pur și simplu nu este adevărat”, a mai declarat Sekhavat.

Arestări inclusiv pentru cazuri minore sau civile

Jennifer Klein a explicat pentru aceeași sursă că unii imigranți sunt arestați sau acuzați pentru infracțiuni minore. După ce sunt eliberați pe cauțiune și se prezintă la audieri, agenții ICE îi așteaptă în clădirea instanței sau în apropiere.

„Vedem ICE arestând persoane care vin singure la tribunal, așteaptă să le fie strigat numele și sunt reținute imediat după audiere”, a spus Klein.

Au fost raportate situații în care persoane aflate în instanță pentru chestiuni civile, litigii de locuință sau cereri cu valoare redusă au fost reținute de ICE. Proteste au avut loc la nivel național.

Conform datelor analizate de GBH News, agenții ICE au fost prezenți pentru arestări în cel puțin șase dintre cele opt tribunale districtuale din Boston în 2025. Cele mai multe rețineri au avut loc în East Boston, urmate de tribunalul Edward W. Brooke, dar și în Brighton, South Boston, Roxbury și Dorchester. La Tribunalul Federal Moakley din Boston, între ianuarie și mijlocul lunii octombrie, au avut loc 147 de intervenții, soldate cu 110 rețineri. Unele persoane au fost deportate chiar dacă nu fuseseră condamnate penal.

Critici la adresa ICE: „exploatează limitele legii”. Autoritățile invocă legea federală

Politica instanțelor din Massachusetts prevede că personalul judiciar nu poate iniția colaborarea cu ICE, dar este obligat să furnizeze informații publice dacă sunt solicitate. O decizie judecătorească din 2017 interzice reținerea unei persoane doar pentru a facilita intervenția ICE, însă permite preluarea dacă agenții sunt deja prezenți la momentul eliberării.

Potrivit NBC Boston, mai multe incidente recente, inclusiv unul în care o femeie a fost împușcată mortal de un agent ICE în Minneapolis, au amplificat criticile la adresa agenției și au generat proteste la nivel național.

Potrivit Informat.ro, Ionuț Andrei Stamatin va rămâne în custodia autorităților americane pe durata procesului penal și a procedurilor de imigrare. Autoritățile nu au oferit informații despre o eventuală deportare sau despre calendarul procesului, însă cazul său este parte dintr-o ofensivă mai amplă a ICE, desfășurată în instanțele din Statele Unite.

