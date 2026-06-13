Românul venise în Olanda în căutarea unui loc de muncă

Un cetățean român, identificat de presa olandeză drept Horea T., este judecat pentru jaf, după ce a amenințat o casieră a unui supermarket Lidl din orașul Waalwijk cu un pistol cu electroșocuri și a fugit cu banii din casa de marcat. În fața Tribunalului din Breda, bărbatul a declarat că a recurs la acest gest din disperare, după ce nu a reușit să își găsească un loc de muncă și a rămas fără bani.

„Îmi pare foarte rău, dar nu aveam bani să mănânc”, a spus românul în cursul audierii, conform bd.nl.

Potrivit declarațiilor sale, bărbatul lucrase în Olanda și în anul 2023 prin intermediul unei agenții de recrutare, dar ar fi fost agresat de colegi bulgari și a decis să se întoarcă în România.

Ulterior, neputând găsi un loc de muncă în țară, a revenit în Olanda în luna februarie a acestui an. Spune că a trimis cereri de angajare către șase agenții de muncă, însă nu a primit niciun răspuns, iar în luna martie, situația sa financiară s-ar fi agravat: „Voiam să mănânc și am intrat în Lidl, dar nu mai aveam bani”.

A amenințat casiera cu un pistol cu electroșocuri

Potrivit anchetatorilor, pe 26 martie, Horea T. s-a apropiat de casa de marcat ținând în mână un pistol cu electroșocuri și i-a cerut casierei să îi dea bani. Femeia, speriată, i-a înmânat imediat peste 600 de euro.

Un client a încercat să intervină, însă în timpul unei altercații a fost electrocutat la nivelul brațului și i-a dat drumul agresorului. După jaf, românul a fugit, dar în scurt timp a fost localizat de polițiști. Agenții au tras două focuri de avertisment, însă românul nu s-a oprit.

„Mi-era teamă că voi fi prins”, a explicat acesta în instanță. În cele din urmă, un polițist a reușit să îl ajungă din urmă și l-a imobilizat folosind un pistol cu electroșocuri. „Am fost militar în Afganistan, dar ceea ce am simțit atunci nu am simțit niciodată acolo”, a declarat românul.

Poliția a găsit arme și muniție în camera sa de hotel

Judecătorii au atras atenția și asupra obiectelor descoperite de poliție după arestare. În camera de hotel în care era cazat au fost găsite două cuțite, muniție și două pistoale cu electroșocuri.

Întrebat de ce deținea atât de multe arme în timp ce se afla în Olanda pentru a căuta de lucru, bărbatul a răspuns că le cumpărase legal în România și că nu știa că unele dintre acestea sunt interzise în Olanda.

„Armele sunt o pasiune a mea”, a spus bărbatul.

Procurorii cer doi ani de închisoare pentru român

Procurorul de caz nu a fost convins de explicația potrivit căreia jaful ar fi fost comis exclusiv din disperare.

„Avea asupra sa un întreg arsenal. Totul indică faptul că intenționa să comită acest jaf”, a susținut reprezentantul acuzării. Acesta a respins și argumentul potrivit căruia românul nu ar fi înțeles ordinele polițiștilor care îi cereau să se oprească.

„Cuvântul stop este înțeles de aproape toată lumea, indiferent de limbă”, a declarat procurorul. Considerând că apărarea nu este convingătoare, acuzarea a solicitat condamnarea lui Horea T. la doi ani de închisoare. Instanța urmează să pronunțe verdictul pe 26 iunie.

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