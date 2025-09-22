Românul, un fugar internațional periculos, fusese condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare, iar acum umbla cu documente ungurești false.

Bărbatul, originar din Brașov, este acuzat pentru infracțiuni legate de droguri și era căutat în toată Europa de trei ani.

Investigația făcută de polițiștii din cadrul echipei mobile a Poliției din Verona, finalizată cu prinderea fugarului, a început în luna mai.

Atunci, autoritățile române au transmis că fugarul ar putea să se afle la Verona, folosind acte false ungurești și poloneze, pentru a-și ascunde adevărata identitate.

Un câine Mastiff, decisiv pentru identificarea mașinii fugarului periculos

Ancheta echipei mobile din Verona s-a concentrat mai întâi pe identificarea documentelor false deținute de fugar, iar ulterior pe strângerea de informații despre persoanele care i-ar fi putut sprijini fuga.

Această activitate a dus la identificarea mai multor mașini suspecte, înmatriculate pe numele unor rude ale sale din alte provincii din Italia, iar plăcuțele de înmatriculare au fost înregistrate de camerele de securitate instalate în oraș și în provincie.

În special, prin servicii de observație țintite și de lungă durată, au fost urmărite două autoturisme care au fost surprinse ocazional la punctele de acces din zona de sud a Veronei.

În ultimele zile, în aceste două mașini s-a observat prezența unui câine Mastiff de talie mare, cu capul scos pe geam.

Acesta este un detaliu important, având în vedere că din căutările făcute pe rețelele de socializare a reieșit pasiunea fugarului pentru câinii Mastiff, în special rasa „American Bully”.

Fugarul român avea acte false cu datele unui cetățean ungar

Pe baza informațiilor adunate, polițiștii echipei mobile din Italia au reușit ieri să intercepteze una dintre cele două mașini suspecte, observând în același timp prezența câinelui pe bancheta din spate.

Ajunși la intersecția cu Corso Porta Nuova și recunoscând fără dubiu fugarul român, agenții l-au oprit și l-au blocat imediat.

Dus la secție pentru formalitățile de rigoare, bărbatul a fost găsit, în urma percheziției, cu un permis de conducere și o carte de identitate maghiare falsificate, care conțineau fotografia lui și datele de identitate ale unui cetățean ungar.

Verificările au scos de asemenea la iveală că pe numele său fusese emis, încă din 2016, un ordin de încarcerare de către Tribunalul din Pistoia, în urma unei condamnări la un an și șase luni de închisoare pentru infracțiuni contra persoanei.

