Poliția de Frontieră din Italia l-a depistat pe suspect în zona de îmbarcare a terminalului Plecări, cu doar câteva minute înainte ca acesta să ajungă la poarta de acces în aeronava care urma să îl aducă în țară, relatează Știri Diaspora.

Cum s-a derulat operațiunea din aeroport

Incidentul a fost declanșat în interiorul unuia dintre magazinele din aeroport. Doi angajați au observat modul suspect în care bărbatul se mișca printre rafturi și au alertat imediat autoritățile după ce l-au văzut luând o pereche de ochelari de soare și părăsind în grabă spațiul comercial fără să plătească.

Echipajele Poliției de Frontieră au intervenit rapid și au reconstruit traseul suspectului cu ajutorul sistemelor de supraveghere și al dovezilor disponibile în terminal.

În ciuda aglomerației specifice din aeroport, ofițerii l-au identificat pe bărbat la scurt timp după alertarea transmisă de personal.

Prejudiciu de peste 5.000 de euro ascuns în bagajul de mână

La controlul efectuat asupra bagajului de mână, polițiștii au descoperit trei pungi de hârtie în care se aflau 15 parfumuri de marcă și opt perechi de ochelari de soare originale.

Toate produsele erau în stare perfectă, purtau etichetele originale și codurile de identificare, lucru care a permis verificarea rapidă a provenienței lor.

Valoarea totală a mărfii furate a fost estimată la 5.389,79 de euro. Toate bunurile au fost confiscate de oamenii legii și au fost restituite magazinelor păgubite.

Bărbatul de 30 de ani, fără cazier judiciar anterior, a fost denunțat autorităților judiciare și este cercetat pentru furt calificat.

Promptitudinea intervenției autorităților italiene a făcut ca întreaga operațiune de identificare să dureze doar câteva minute, zădărnicind tentativa românului de a părăsi Italia cu marfa furată.