Cum funcționa frauda

Pentru majoritatea tinerilor, examenul auto este un moment de tensiune și stres. Însă la această școală de șoferi, mulți „elevi” nici nu ajungeau la volan. În locul lor, un român de 23 de ani susținea proba practică, cu documente false furnizate chiar de directoarea instituției, relatează actu.fr, un portal francez de știri locale și regionale. Frauda a ieșit la iveală în august, după o anchetă a brigăzii financiare a poliției judiciare din Grenoble, a transmis Direcția Interdepartamentală a Poliției Naționale (DIPN) într-un comunicat.

În timpul unei descinderi la școala de șoferi, tânărul român a prezentat o carte de identitate falsă. Și nu era singura. În buzunarul lui au fost găsite mai multe acte cu aceeași fotografie, dar nume diferite.

Candidat fals pentru alți 20 de români

În urma verificărilor, s-a conturat adevărata dimensiune a escrocheriei: peste 20 de persoane au fost înscrise la examen sub nume fictive. Directoarea primea sume consistente de bani, iar complicele român le asigura succesul la proba practică.

Plasată și ea în custodia poliției, managera școlii de șoferi a recunoscut că a „înregistrat aproximativ douăzeci de cetățeni români sub un nume fals pentru examenul practic de conducere în schimbul unor sume de bani”, de ordinul câtorva zeci de mii de euro.

Directoarea școlii și tânărul român vor ajunge în fața instanței în ianuarie 2026. Cei doi sunt acuzați de escrocherie și fraudă la examenul pentru obținerea permisului auto.

Care sunt sancțiunile în Franța pentru fraudă la examenul auto

Frauda la examenul auto, incluzând copiatul folosind dispozitive electronice sau alte mijloace ilegale, constituie o infracțiune penală. Persoanele care comit astfel de fraude riscă sancțiuni penale ce pot merge până la amendă și/sau pedeapsa cu închisoarea, în funcție de gravitatea faptei.

Pot fi aplicate și sancțiuni administrative, cum ar fi anularea permisului de conducere obținut prin fraudă, precum și interdicții temporare sau chiar permanente de a conduce.

Legislația franceză prevede și pedepse pentru cei care facilitează sau organizează frauda (de exemplu, instructori auto sau complici). Amenda poate ajunge la sume considerabile, iar perioada de închisoare poate varia, în general între câteva luni și câțiva ani, în funcție de implicare și circumstanțe.

De asemenea, legea sancționează sever falsificarea documentelor sau actelor legate de permisul auto, cu pedepse care pot include amenzi și închisoare până la 5 ani, în funcție de natura și amploarea fraudei.

Rețea de permise false și în România

La începutul anului, procurorii DIICOT și polițiștii au desfășurat o amplă operațiune în București și alte 12 județe, vizând cinci grupări infracționale specializate în falsificarea documentelor, toate din Argeș, care vindeau permise de conducere false. Suspectii ofereau contra cost permise de conducere și acte de identitate false atât cetățenilor români, cât și celor străini. Organizarea era ierarhică, cu lideri coordonând activitatea și membri subordonați care identificau clienții și colectau banii.

Iar în 2023, o investigație publicată de Libertatea arăta cum românii puteau cumpăra permise de conducere false, care erau vândute pe Facebook cu câteva sute de euro.

