Incidentul a avut loc după ce gondolierii i-au văzut pe cei doi scăldându-se și au alertat poliția. Înotul în canalele Veneției este strict interzis, iar locuitorii cer măsuri mai dure împotriva turiștilor care încalcă regulile, conform Metro.

De la începutul anului, mii de vizitatori au fost evacuați din oraș pentru diverse încălcări.

Grupuri precum „Veneția nu este Disneyland” solicită interdicții permanente pentru turiștii care nu respectă regulile. Cu toate acestea, astfel de măsuri nu au descurajat comportamentele nepotrivite.

Unii turiști continuă să se arunce de pe Podul Rialto sau să folosească jet-ski-uri pe canale. Într-un alt incident din 2023, un bărbat a sărit de pe o clădire de 9 metri înălțime direct în apă, atrăgând atenția presei.

Elisabetta Pesce, consilieră locală, a declarat: „Le mulțumesc gondolierilor pentru cooperare și pentru raportarea promptă, care a permis poliției locale să intervină imediat.

Administrația municipală se angajează să se opună cu fermitate comportamentului lipsit de respect și necivilizat, deoarece protejarea Veneției înseamnă apărarea demnității unui oraș unic în lume și asigurarea decenței atât pentru rezidenți, cât și pentru vizitatori”.

Recomandări Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

În vara acestui an, Veneția a introdus o taxă de acces pentru vizitatorii de o zi. În luna iulie, orașul a început să perceapă o taxă de 10 euro pentru cei care sosesc în intervalul orar de vârf, între 8.30 și 16.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE