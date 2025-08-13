Femeia locuia singură, deși, în anumite perioade, o prietenă rămânea la ea. Aceasta din urmă, fiindcă nu putea să ia legătura cu românca și având în vedere unele afecțiuni medicale pe care le trata de puțin timp, a dat alarma.

La fața locului s-a deplasat și un medic legist. Având în vedere circumstanțele descoperirii, procurorul de serviciu a fost informat imediat, a deschis o anchetă și a dispus verificări și investigații suplimentare pentru stabilirea cauzei morții.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Marelui Spital Metropolitan și se află la dispoziția autorităților judiciare.

De asemenea, o româncă de 32 de ani a fost găsită moartă într-un apartament din centrul orașului Sassari, în Italia.

Totodată, Vasilica Potinku, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită moartă, duminică, la Legnano (Milano). Trupul neînsuflețit a fost descoperit de un vecin care a observat că ușa apartamentului era deschisă, relatează Fanpage.it.



