Brânzeturile ocupă un loc important în coșul de cumpărături. Telemeaua de oaie veche ajunge la 53 lei/kg, în timp ce telemeaua de oaie proaspătă este mai accesibilă, la 43 lei/kg. Telemeaua de vacă se vinde cu 25 lei/kg, iar cea de capră proaspătă ajunge la aproximativ 40 lei/kg.

Pentru cei care preferă cașul, variantele sunt diferite ca preț. Cașul de oaie ușor sărat costă 38 lei/kg, iar cașul dulce de vacă este disponibil la 25 lei/kg.

În ceea ce privește cașcavalul, prețurile variază în funcție de sortiment. Cașcavalul din lapte de vacă este unul dintre cele mai accesibile, la 20 lei/kg, în timp ce cașcavalul tip „buric” ajunge la 58 lei/kg.

Ouăle, nelipsite de pe masa de Paște, au și ele prețuri diferite. Ouăle de găină, mărimea L, se vând între 1,30 și 1,50 lei/bucată, iar ouăle XL ajung la 1,50 lei/bucată. Pentru cei care preferă alternative, ouăle de prepeliță sunt disponibile la 10 lei pentru 24 de bucăți.

Prețurile pot varia ușor în funcție de comerciant și de calitatea produselor, însă oferta este bogată, iar cumpărătorii au de unde alege pentru masa de Paște.

