Ramona se află într-un blocaj profesional de aproape trei luni

Astfel, de aproape trei luni, Ramona, angajată a unei companii din sectorul metalurgic, se află într-un blocaj profesional, relatează publicația italiană Il Gazzettino.

„Din 20 octombrie mă aflu în această stare de stagnare, deși aș putea să mă întorc la muncă, pentru că fiul meu se simte mai bine”, spune ea.

În realitate, tratamentele nu s-au încheiat încă, însă starea copilului îi permite femeii să revină la muncă cu normă întreagă. Cu toate acestea, întoarcerea ei în companie este pentru moment, suspendată.

Femeia a solicitat concediu parental în 2024

Totul a început în 2024, când femeia a solicitat concediu parental. O măsură permisă, întrucât este angajată și îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 104.

„Trebuia să am grijă de fiul meu, diagnosticat cu leucemie limfoblastică acută, fără posibilitatea unui transplant – povestește Ramona – subliniez că a fost vorba de o perioadă de peste un an, impusă de o gravă urgență familială, protejată de lege. La 6 octombrie 2025 m-am întors regulat la serviciu”.

„Mi s-a comunicat că poziția mea a fost atribuită altei persoane și că nu aș fi putut relua atribuțiile pe care le aveam anterior. Mi s-a propus astfel o repartizare într-un alt departament, complet necorespunzător competențelor mele, fără o formare adecvată”.

Femeia de 37 de ani a fost rezervată, întrucât nu mai ocupase niciodată acel rol. În plus, i s-a cerut și modificarea programului de lucru: de la 8 ore „compacte”, cu o pauză de prânz de o jumătate de oră pentru a pleca mai devreme, la 8 ore cu încă două ore suplimentare de pauză.

„Sau să accept un program part-time – continuă ea – solicitare pe care am refuzat-o pentru a nu compromite echilibrul familial necesar îngrijirii fiului meu”.

„După acest refuz, mi s-a comunicat că voi fi plasată în șomaj tehnic, după care am primit o suspendare de la muncă prin Fondul de Integrare Salarială pentru șase luni, măsură care m-a vizat exclusiv pe mine”.

„Compania a revocat cele șase luni, reducându-le la două, comunicându-mi o revenire sigură la muncă pe 20 decembrie. Această informație a fost confirmată și sindicalistei care urmărește procedura de șomaj tehnic.

În realitate, această revenire nu a avut loc niciodată. Cu puțin timp înainte de data stabilită, mi-a fost comunicată o nouă prelungire a șomajului tehnic. O măsură la care eu nu mi-am dat niciodată acordul”, a spus Ramona.

Compania a continuat să angajeze personal în locul ei

Din acest motiv, femeia de 37 de ani nu se poate întoarce încă la muncă, deși între timp compania a continuat să angajeze personal în locul ei, iar ea a rămas singura acasă.

„Impresia mea este că îndepărtarea mea este legată de condiția mea de mamă și de îngrijitoare, precum și de faptul că nu am acceptat modificări defavorabile ale programului de lucru. M-am îngrijit de fiul meu, care a fost nevoit să lupte cu o formă rară de leucemie ce ar putea reapărea peste câțiva ani.

Trebuie să mă ocup și de viața lui, dar în aceste condiții nu pot face acest lucru. Mă gândesc să merg mai departe pe cale legală, pentru că nu se poate termina așa”.