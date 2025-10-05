Momentul în care românca s-a umplut de bani în Nepal a devenit viral pe TikTok

O tânără româncă, măritată cu un nepalez, a plecat cu acesta în țara lui natală pentru o scurtă vacanță. Daniela și Balaram s-au cunoscut în România, unde tânărul a venit să lucreze. Cei doi s-au îndrăgostit și s-au căsătorit civil și religios în București.

La finalul lunii septembrie, cuplul a plecat în vacanță. Tânărul nepalez și-a dus soția în vizită la familia lui din țara natală, acolo unde i-a așteptat o adevărată surpriză. Pe TikTok, Daniela a postat mai multe momente din vacanță, arătându-le internauților obiceiurile și tradițiile din Nepal.

Recent a distribuit și un videoclip în care flutură un teanc de bani, hârtii de rupii nepaleze. Clipul a strâns sute de like-uri în mediul online, iar tânăra a oferit și o scurtă explicație despre cum s-a petrecut totul.

„Primul meu Dashain în locul în care trăiesc socrii, după ce m-am căsătorit”, a scris tânăra româncă în dreptul videoclipului pe care l-a postat pe TikTok.

Ce este Dashain, evenimentul tradițional cu ocazia căruia a primit tânăra banii

Tânăra româncă a postat mai multe clipuri pe TikTok din timpul festivalului Dashain. Acesta este cel mai lung și mai important festival hindus din Nepal, sărbătorit timp de 15 zile în lunile septembrie-octombrie.

Este o sărbătoare a recoltelor abundente, a reuniunilor de familie și a rugăciunilor aduse zeiței Durga, simbol al puterii și protecției, potrivit informațiilor care apar pe pagina Guvernului nepalez.

În timpul festivalului, oamenii plantează semințe sfinte numite Jamara, care cresc în iarbă galbenă, și fac ofrande în temple dedicate zeiței. Cele mai importante zile sunt:

Ghatasthapana – începutul festivalului,

Phulpati – aducerea ofrandelor,

Maha Ashtami și Maha Navami – zile cu ritualuri și sacrificii,

Vijaya Dashami, când membrii familiei primesc Tika – un amestec roșu de orez, iaurt și vermilion – ca semn de binecuvântare, iar odată cu acestea femeilor li se ofere și mici sume de bani.

Tradiții respectate în Nepal de Dashain: seniorii oferă femeilor bani drept cadou

Sărbătorile includ curățenia și decorarea caselor, vizite în familie, procesiuni, târguri și mese festive cu preparate tradiționale. Festivalul simbolizează victoria binelui asupra răului și aduce un sentiment de unitate și prosperitate comunităților nepaleze.

În timpul festivalului Dashain, o altă tradiție este ca bătrânii să ofere femeilor, dar și altor membri tineri ai familiei bani cunoscuți sub numele de dakshina. Acești bani sunt oferiți ca un cadou simbolic de binecuvântare, alături de aplicarea tika, mai exact un amestec roșu de orez, iaurt și vermilion pe frunte.

Această practică de a da bani face parte din ritualurile și sărbătorile festivalului și este considerată atât un semn de respect și dragoste, cât și o oportunitate de a învăța tinerii despre gestionarea banilor și bugetare. Donațiile pot fi mici sau mari, în funcție de posibilitățile celui care oferă, iar unele familii optează să dea fructe sau alte cadouri în loc de bani.

Cum au reacționat internauții când au văzut imaginile virale ale româncei plecată în Nepal

Reacțiile în comentarii pe TikTok nu au întârziat să apară. Dincolo de like-uri și comentarii de aprecieze, au existat și răutăcioși care au stat și au numărat suma.

„Primul Dashain și nici măcar nu ai strâns 100 de dolari”, i-a scirs o persoană tinerei pe TikTok.

Ulterior, acesta a revenit cu un alt comentariu în care a ținut să precizeze că a glumit și să menționeze că întreaga sărbătoare se concentrează pe bucurie și recunoștință. „Festivalul acesta este despre toate binecuvântările de care avem parte și ar trebui să ne bucurăm în fiecare moment și să simțim tradițiile culturale”, a mai scris el.

La finalul lunii septembrie, un tânăr a creat un val de emoție în mediul online, în momentul în care a ajuns acasă în Nepal, pentru prima dată după trei ani de muncă în România. Imaginile au devenit virale și au strâns un val de comentarii, în special din partea românilor.

