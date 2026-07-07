Starea Alexandrei s-a agravat după externare

O tânără studentă în vârstă de 23 de ani din Arezzo, Italia, a murit la cinci zile după un accident rutier în urma căruia fusese consultată și externată din spital cu diagnosticul unei simple fracturi la mână. Moartea Alexandrei Halunga, fiica unor părinți originari din România, este acum anchetată de autorități.

În dosar este cercetat pentru ucidere din culpă medicul care a consultat-o imediat după accident și care a decis externarea acesteia, recomandând aplicarea unei atele până la imobilizarea definitivă a mâinii în ghips. De asemenea, sub ancheta procurorilor se află și tânăra de 20 de ani care conducea autoturismul în momentul producerii accidentului rutier.

Alexandra Halunga nu și-ar fi revenit niciodată complet după accident, potrivit părinților săi.

În zilele care au urmat externării, tânăra a acuzat stări repetate de rău și s-a adresat inclusiv serviciului de gardă medicală. Un astfel de episod a avut loc și în noaptea de miercuri spre joi, 1 spre 2 iulie. Atunci, ambulanța a transportat-o de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului San Donato din Arezzo, însă Alexandra a murit la scurt timp după sosirea la spital.

Ancheta este în desfășurare

Dosarul este instrumentat de procurorul Marco Dioni, însă anchetatorii subliniază că este prea devreme pentru a concluziona dacă este vorba despre un caz de malpraxis, potrivit Corriere della Sera.

Punerea sub acuzare a medicului are, în această etapă, un rol procedural, pentru ca acesta să își poată desemna un expert care să participe la autopsie.

Examinarea medico-legală va avea loc joi, la Siena, deoarece morga din Arezzo nu mai este funcțională de mai mulți ani. Rezultatele autopsiei vor stabili cauza exactă a decesului și vor arăta dacă există eventuale responsabilități medicale sau dacă moartea are legătură directă cu accidentul rutier.

Accidentul s-a produs după o seară petrecută în oraș

Accidentul a avut loc în noaptea de vineri, 28 iunie, după ce Alexandra și prietena sa se întorceau de la o discotecă. Mașina, un Fiat 500, condusă de prietena sa, s-a răsturnat și s-a izbit de un stâlp de pe marginea drumului, în zona Farniole, în apropierea centrului comercial Valdichiana Outlet din Foiano.

Pompierii au fost nevoiți să intervină pentru a le scoate pe cele două tinere dintre fiarele contorsionate ale mașinii. La prima vedere, consecințele păreau minore. Șoferița a scăpat nevătămată, iar Alexandra acuza doar dureri la o mână, fără alte simptome evidente.

Ambele au fost transportate la Spitalul della Fratta din Cortona, cel mai apropiat de locul accidentului.

Autopsia va stabili dacă decesul are legătură cu accidentul

Anchetatorii încearcă acum să afle dacă Alexandra suferise leziuni interne care nu au fost depistate la momentul internării și care au dus ulterior la deces.

De asemenea, medicii legiști trebuie să stabilească dacă există o legătură între accident și moartea tinerei sau dacă starea care i-a provocat decesul nu are nicio legătură cu evenimentul produs cu cinci zile înainte.

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