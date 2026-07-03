Accidentul și externarea din spital

Moartea Alexandrei Halunga, o tânără de origine română în vârstă de 23 de ani, survenită la cinci zile după un accident rutier petrecut în Italia, este în centrul unei anchete deschise de procurorii din Arezzo. Circumstanțele decesului urmează să fie lămurite printr-o autopsie, după ce evoluția cazului a ridicat numeroase semne de întrebare, relatează publicația Arezzo Notizie.

Accidentul a avut loc pe 27 iunie, în localitatea Farniole. Alexandra se afla pe scaunul din dreapta al unei mașini Fiat 500, condusă de o prietenă. Conform primelor informații, autoturismul a lovit mai întâi un stâlp din beton, după care a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat.

Cele două tinere au fost salvate de echipajele medicale și de pompieri, apoi transportate la camera de gardă a Spitalului Fratta, fiind încadrate la cod galben. În cazul Alexandrei, medicii au diagnosticat un traumatism la mână, apreciind că acesta necesită aproximativ 30 de zile pentru vindecare. După 24 de ore petrecute în spital, tânăra a fost externată și s-a întors acasă, la Arezzo.

I s-a făcut rău în timpul nopții

Alexandra a rămas acasă până în jurul orei 3:00, în noaptea de 2 iulie, când starea ei de sănătate s-a agravat progresiv, iar familia a solicitat din nou intervenția serviciului de urgență 118.

Paramedicii au transportat-o de urgență la spital, însă starea ei era deja extrem de gravă. La sosirea în unitatea medicală, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și au declarat decesul.

Cine era Alexandra Halunga

Moartea tinerei a provocat un puternic șoc în rândul familiei și al celor care o cunoșteau.

Alexandra, fiica a doi români, era studentă și își construise o comunitate pe rețelele sociale, unde publica materiale despre pasiunea sa pentru nail art și despre citirea tarotului. Născută în 2003, la Arezzo, își petrecuse întreaga copilărie și adolescență în orașul italian, unde a urmat școala.

Procuratura a deschis o anchetă după tragedie

Succesiunea evenimentelor – accidentul rutier, externarea, agravarea bruscă a stării de sănătate și decesul – a determinat Procuratura din Arezzo să deschidă o anchetă pentru stabilirea cauzelor morții.

Procurorul Marco Dioni coordonează investigația, sprijinit de polițiștii din cadrul echipei mobile din Arezzo. Anchetatorii strâng documentele medicale, inclusiv fișele de observație și rapoartele întocmite de medici, pentru a reconstitui cu exactitate ceea ce s-a întâmplat.

Trupul neînsuflețit al Alexandrei Halunga a fost pus sub sechestru judiciar până la desemnarea medicului legist care va efectua autopsia, investigație ce va stabili cauza exactă a decesului. În paralel, autoritatea sanitară ASL Toscana Sud Est va declanșa, ca procedură obligatorie, o anchetă internă pentru a verifica modul în care a fost gestionat cazul de către personalul medical.

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