Documentul, ce va fi implementat în perioada 2026-2028, își propune să dezvolte capacitățile de stocare la nivel european pentru a încuraja utilizarea surselor regenerabile și a reduce prețurile la energie.

„Am semnat astăzi (vineri – n.r.), alături de miniștrii Energiei din statele Uniunii Europene, acordul tripartit privind stocarea energiei. Acest acord sectorial tripartit, cu aplicare imediată în perioada 2026-2028, urmărește consolidarea capacității de stocare pentru o mai bună integrare a surselor regenerabile de energie, reducerea limitării producției (curtailment) și asigurarea unor prețuri mai mici și mai stabile pentru consumatori. Totodată, acordul vizează și stimularea electrificării și creșterea competitivității industriei și a companiilor”, a anunțat Cristian Bușoi, pe pagina sa de Facebook.

România a semnat acordul UE pentru stocarea energiei. E nevoie de capacități de 4 ori mai multe până în 2030, spune Cristian Bușoi

Foto: Libertatea

Cristian Bușoi: Sunt necesare capacități de 200 GW până în 2030

Oficialul român a subliniat că dezvoltarea capacităților de stocare este una dintre cele mai mari provocări ale sistemului energetic european, în contextul accelerării tranziției către surse regenerabile.

Potrivit estimărilor, până în 2030, Uniunea Europeană va avea nevoie de aproximativ 200 GW de capacitate de stocare, comparativ cu doar 55 GW cât se estimează că vor fi instalate la începutul lui 2026.

Această creștere de aproape patru ori a capacităților este esențială pentru a răspunde nevoilor energetice ale blocului comunitar.

„Realizarea acestui obiectiv va necesita dezvoltarea unor tehnologii diverse de stocare, capabile să răspundă diferitelor intervale de timp, fie ca soluții independente, fie integrate cu sursele regenerabile de energie atunci când acestea sunt eficiente din punct de vedere economic”, a mai punctat Bușoi.

Acordul reprezintă un pilon central al eforturilor Uniunii Europene de a crește ponderea energiei regenerabile în mixul său energetic și de a asigura stabilitatea prețurilor la energie.

Pentru acest eveniment, Comisia a reunit o serie de miniştri ai Energiei din UE, dezvoltatori şi producători de stocare, dezvoltatori de energie din surse regenerabile, industrii consumatoare de energie şi instituţii financiare, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Ce înseamnă, practic, stocarea energie

Pe înțelesul tuturor, stocarea energiei înseamnă că energia electrică produsă atunci când este din abundență este „pusă deoparte” pentru a fi folosită mai târziu, când este nevoie de ea.

Stocarea energiei înseamnă păstrarea energiei electrice produse în exces – de exemplu, de panourile solare sau turbinele eoliene – pentru a putea fi folosită ulterior, atunci când producția scade sau consumul crește.

Cel mai des, energia este stocată în baterii de mari dimensiuni sau în alte sisteme speciale.

Stocarea energiei este importantă pentru că:

  • soarele nu produce energie noaptea
  • vântul nu bate permanent
  • energia stocată poate fi folosită în aceste perioade, ceea ce ajută la menținerea alimentării cu electricitate și poate contribui la stabilizarea prețurilor.

Care sunt cele mai mari 3 baterii de stocare a energiei din România

În ceea ce privește proiectele individuale, România are trei dintre cele mai mari instalații de stocare a energiei din țară sunt deja operaționale.

În aprilie 2026, capacitatea totală de stocare a energiei electrice din România era de 1.100 MWh. Până la mijlocul lunii iunie, această valoare a crescut cu 500 MWh, ajungând la 1.630 MWh și o putere instalată de 878 MW.

Comisia Europeană a dat undă verde unei scheme de sprijin pentru România, în valoare de 150 de milioane de euro (764 de milioane de lei), destinată dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice.

Măsura, notificată de autoritățile române, urmărește instalarea unor sisteme de stocare de cel puțin 2.174 MWh până la 31 decembrie 2030.

Totuși, bateriile de stocare ar scumpi electricitatea și mai mult, avertizează un expert.

Deși mai este mult de recuperat pentru a ajunge la nivelul altor țări din regiune, ritmul susținut de dezvoltare al sectorului de stocare în România arată o tendință promițătoare.

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