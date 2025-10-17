Operațiunea „Ciclonul” în Spania

Poliția Națională a desființat organizația unui clan de familie de naționalitate română, stabilit la Madrid, care fura în mod itinerant, în toată Spania, de la persoane în vârstă, prin metoda „îmbrățișării afectuoase”, într-o operațiune care s-a soldat cu doisprezece arestări, pentru care s-a dispus arest preventiv.

Poliția Națională a destructurat o rețea infracțională de români, care fura pe tot teritoriul Spaniei, de la persoane în vârstă, prin metoda „îmbrățișării afectuoase”. În urma operațiunii „Ciclonul”, 12 persoane – opt bărbați și patru femei – au fost arestate. Acestora li se atribuie comiterea a 41 de furturi și patru tâlhării, prin care sustrăgeau bijuterii și ceasuri, pe care ulterior le trimiteau în România. Prada era expediată prin colete sau sau sub formă de bani lichizi, după ce vindeau bunurile furate.

Ulterior, clanul se bucura în România de un nivel economic ridicat, locuia în vile, deținea mașini de lux și investea în proprietăți imobiliare, relatează publicația spaniolă La Vanguardia.

Clanul era condus de un cuplu din România

Șeful secției de criminalitate din Madrid, Álvaro Álvarez, și șeful secției de criminalitate organizată din cadrul Prefecturii Poliției din Madrid, Francisco González, ambii inspectori șefi, au dat mai multe detalii despre operațiunea „Ciclonul”. Conform anchetatorilor, clanul era condus de un cuplu din România, în care infracționau cei trei copii ai lor și partenerii acestora, precum și alți complici.

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Este vorba despre o operațiune comună a Poliției Naționale spaniole, cu Agregatura de Interne a României și Europol, care a finalizat o anchetă condusă de Judecătoria de Instrucție nr. 32 din Madrid, cu sprijinul Parchetului.

„Vânau” bătrâni și îi jefuiau în mai puțin de 3 minute

Responsabilii poliției au explicat modul de operare al clanului. Femeile arestate, cu vârste între 25 și 40 de ani, erau cele care, vorbind perfect spaniola și având o ținută deloc suspectă, se apropiau de victime, mai ales dimineața, cerând ajutor pentru diverse lucruri, cum ar fi unde să găsească o farmacie sau un centru de sănătate. Odată ce conversația începea și victimele le ofereau ajutor, femeile îşi arătau imediat recunoștința fizică prin îmbrățișări, moment în care reuşeau să fure coliere, medalioane, brățări sau ceasuri, majoritatea din aur, „în doar trei minute”

„Erau adevărate specialiste în acest tip de furt, iar victimele nici nu își dădeau seama până nu ajungeau acasă”, a subliniat González, care a adăugat că acționau și în apropierea bancomatelor, prin metoda „semănatului” („la siembra”), care constă, în majoritatea cazurilor, în a fura banii clienților printr-o diversiune. Poliția sfătuiește persoanele în vârstă să fie suspicioase față de necunoscuți care se apropie de ele sub diverse pretexte „nefondate”.

25 de percheziții, zeci de mii de euro, case și mașini de lux confiscate

Agenții au efectuat 25 de percheziții, două în Spania și 23 în România, în urma cărora au fost confiscate 26 de ceasuri de lux, numeroase bijuterii din aur, 22.900 de euro, 1.850 de lire, 7.150 de lei, 12 imobile și șapte vehicule evaluate la 190.000 de euro.

Primele investigații au arătat că acest clan era stabilit la Madrid, dar își desfășura activitatea infracțională pe întreg teritoriul Spaniei, iar în ultimele luni s-a concentrat în provinciile Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Granada și Murcia.

Membrii clanului alegeau ca baze de operațiuni zone izolate, rurale, unde închiriau locuințe din care trimiteau echipe la sute de kilometri distanță pentru a căuta potențiale victime.

12 români, responsabili de 45 de jafuri în Spania, arestați

Pe durata anchetei a fost constituit un grup comun de investigație între autoritățile judiciare și fiscale din Spania și România, iar către Italia au fost emise mai multe ordine europene de anchetă.

După identificarea membrilor organizației, pe 4 septembrie a fost desfășurat un amplu dispozitiv polițienesc simultan. Instanța a ordonat arestarea preventivă a celor doisprezece suspecți, considerați responsabili de 45 de infracțiuni contra patrimoniului și una de apartenență la o organizație criminală.

În luna februarie a acestui an, Poliția spaniolă a destructurat un grup organizat de hoți români în Málaga. Banda opera în toată țara și viza depozite cu mărfuri valoroase.

Patru români au fost arestați, fiind suspectați de o serie de furturi din companii de depozitare, în urma cărora au sustras mărfuri de mare valoare.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE