CTP, despre „emblema hâdă a PSD” și „făptura de coșmar de la Economie”: „Le va fi mai bine românilor cu Guvernul PSDan?”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține pe pagfina sa de Facebook că „noul guvern nu e nou deloc”, explicând că președintele Dan guvernează alături de PSD încă din vara trecută, iar dispariția adversarului lor politic aduce complicații majore: „aveau un dușman comun: Bolojan. Acum nu-l mai au, ceea ce e un dezavantaj major, tot ce fac li se pune în cârcă”.

În opinia sa, conștient că nu poate câștiga o competiție electorală anticipată - asimilată unei „licitații publice, legale” -, PSD a preferat să ceară președintelui Dan conducerea executivului „prin atribuire directă, procedeu popular în administrație pentru șpagă și trafic de influență”.

Cine sunt „emblema hâdă a PSD încă din anii `80” și „raza de speranță a hoților oprimați”

Privind promisiunile legate de menținerea unei „linii reformatoare, prooccidentale”, date atât de președinte, cât și de premierul Luca Niculescu, gazetarul își manifestă scepticismul prin prisma componenței echipei guvernamentale.

Acesta semnalează prezența la Economie a „făpturii de coșmar Zamfir”, în timp ce portofoliul Internelor și funcția de vicepremier îi revin lui Marian Neacșu, numit „emblema hâdă a PSD încă din anii `80”, fapt ce ar asigura „gestionarea eventualilor protestatari în stil 10 august și mai rău”.

Garnitura ministerială este completată de Florin Barbu la Agricultură, Marinescu la Justiție și Natalia Intotero la Păduri, Ape și Aer, catalogată ironic drept „raza de speranță a hoților oprimați”.

O majoritate fragilă în Parlament și miza reală pentru cetățeni

Pe plan parlamentar, viitorul noii formule este fragil, în condițiile în care USR și AUR refuză să acorde votul de încredere, iar liberalii condiționează sprijinul de o înțelegere separată cu noul prim-ministru, scenariu care poate genera oricând „o majoritate de vot împotrivă”.

Dincolo de aceste jocuri de culise, Cristian Tudor Popescu mută atenția asupra mizei reale pentru cetățeni: „Întrebarea este: le va fi mai bine românilor cu Guvernul PSDan decât cu Bolojan?”.

Lista miniștrilor PSD care vor intra în Guvernul Luca Niculescu

În total, 11 ministere vor aparține social-democraților, iar sursele Libertatea au precizat că se va face o evaluare după 6 luni.

Potrivit informațiilor Libertatea, lista finală a miniștrilor PSD, decisă în urmă cu câteva minute, este următoarea: