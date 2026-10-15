Susține Susține

CTP, despre „emblema hâdă a PSD” și „făptura de coșmar de la Economie”: „Le va fi mai bine românilor cu Guvernul PSDan?”

Ionuț Baiaș
Ionuț Baiaș
Web Editor
Comentează
Cristian Tudor Popescu este gazetar din 1990. Foto: Shutterstock
Cristian Tudor Popescu este gazetar din 1990. Foto: Shutterstock
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține pe pagfina sa de Facebook că „noul guvern nu e nou deloc”, explicând că președintele Dan guvernează alături de PSD încă din vara trecută, iar dispariția adversarului lor politic aduce complicații majore: „aveau un dușman comun: Bolojan. Acum nu-l mai au, ceea ce e un dezavantaj major, tot ce fac li se pune în cârcă”.

Cuprins:

În opinia sa, conștient că nu poate câștiga o competiție electorală anticipată - asimilată unei „licitații publice, legale” -, PSD a preferat să ceară președintelui Dan conducerea executivului „prin atribuire directă, procedeu popular în administrație pentru șpagă și trafic de influență”.

Cine sunt „emblema hâdă a PSD încă din anii `80” și „raza de speranță a hoților oprimați”

Privind promisiunile legate de menținerea unei „linii reformatoare, prooccidentale”, date atât de președinte, cât și de premierul Luca Niculescu, gazetarul își manifestă scepticismul prin prisma componenței echipei guvernamentale.

Acesta semnalează prezența la Economie a „făpturii de coșmar Zamfir”, în timp ce portofoliul Internelor și funcția de vicepremier îi revin lui Marian Neacșu, numit „emblema hâdă a PSD încă din anii `80”, fapt ce ar asigura „gestionarea eventualilor protestatari în stil 10 august și mai rău”.

Garnitura ministerială este completată de Florin Barbu la Agricultură, Marinescu la Justiție și Natalia Intotero la Păduri, Ape și Aer, catalogată ironic drept „raza de speranță a hoților oprimați”.

O majoritate fragilă în Parlament și miza reală pentru cetățeni

Pe plan parlamentar, viitorul noii formule este fragil, în condițiile în care USR și AUR refuză să acorde votul de încredere, iar liberalii condiționează sprijinul de o înțelegere separată cu noul prim-ministru, scenariu care poate genera oricând „o majoritate de vot împotrivă”.

Dincolo de aceste jocuri de culise, Cristian Tudor Popescu mută atenția asupra mizei reale pentru cetățeni: „Întrebarea este: le va fi mai bine românilor cu Guvernul PSDan decât cu Bolojan?”.

Lista miniștrilor PSD care vor intra în Guvernul Luca Niculescu

În total, 11 ministere vor aparține social-democraților, iar sursele Libertatea au precizat că se va face o evaluare după 6 luni.

Potrivit informațiilor Libertatea, lista finală a miniștrilor PSD, decisă în urmă cu câteva minute, este următoarea:

  1. Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacșu
  2. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu
  3. Ministrul Sănătății - Alexandru Rogobete
  4. Ministrul Muncii - Florin Manole
  5. Ministrul Economiei - Daniel Zamfir
  6. Ministrul Justiției - Radu Marinescu
  7. Ministrul Dezvoltării - Alexandru Stoica
  8. Ministrul Transporturilor - Ovidiu Popa
  9. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor - Natalia Intotero
  10. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu
  11. Ministrul Apărării Naționale - Radu Oprea
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Criză politică Guvernul Romaniei Cristian Tudor Popescu Nicușor Dan Sorin Grindeanu Luca Niculescu
Parteneri
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Viva.ro
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Unica.ro
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Virală peste noapte! Imaginile cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească
Gsp.ro
Virală peste noapte! Imaginile cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
Gsp.ro
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
Parteneri
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
Libertateapentrufemei.ro
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Avantaje.ro
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
Tvmania.libertatea.ro
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
ALTE ȘTIRI
Cazul tinerei cu autism sechestrată, bătută și rasă în cap de iubitul găsit pe o rețea de socializare. Imagine ilustrativă. Sursa foto: Shutterstock
Exclusiv
Știri România
10:00
Cazul tinerei cu autism sechestrată și bătută de iubitul găsit pe o rețea de socializare. Polițiștii au expediat-o acasă cu Bolt-ul: „avea o durere de măsea”
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina2 copy
Analiză
Știri România
09:25
Rezultate spectaculoase la testul psihologic pentru admiterea la școlile de poliție. Procentul inapților din Timiș, de nouă ori mai mare decât în Caraș-Severin
Parteneri
Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul așteptat din 2017
Adevarul.ro
Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul așteptat din 2017
Ce este, de fapt, biochimia, domeniul în care a făcut avere Mathieu Flamini, fostul jucător al lui Arsenal și AC Milan. ”Unii preferă să se joace pe PlayStation”
Fanatik.ro
Ce este, de fapt, biochimia, domeniul în care a făcut avere Mathieu Flamini, fostul jucător al lui Arsenal și AC Milan. ”Unii preferă să se joace pe PlayStation”
Motorina rămâne sub presiune până în 2027. Rezervele care au amortizat șocul războiului s-au redus
Financiarul.ro
Motorina rămâne sub presiune până în 2027. Rezervele care au amortizat șocul războiului s-au redus
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Irina Fodor
Stiri Mondene
09:48
„Asia Express" 15 octombrie 2026. Ce echipă a rămas în concurs după Cursa pentru Ultima Șansă
Cleopatra Stratan si Edward Sanda
Stiri Mondene
09:06
Anunțul făcut de Edward Sanda și Cleopatra Stratan după ce și-au luat casă: „Ajunsesem să credem că nu se mai poate”
Parteneri
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Tvmania.libertatea.ro
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Surpriză uriașă. Cine e ministrul AI în guvernul condus de Luca Niculescu
Redactia.ro
Surpriză uriașă. Cine e ministrul AI în guvernul condus de Luca Niculescu
#breaking grav în România! Politicianul român tocmai a fost UCIS! Cum s-a întâmplat tragedia? Nu se m..
Libertateapentrufemei.ro
#breaking grav în România! Politicianul român tocmai a fost UCIS! Cum s-a întâmplat tragedia? Nu se m..
Parteneri
Gsp.ro
„Am văzut corturi zburând cu tot cu oameni!” » 3 povești incredibile de pe Everest, dezvăluite de românul care a condus o expediție istorică
Gsp.ro
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
Parteneri
Guvernul Luca Niculescu, aproape de votul decisiv! Programul și lista miniștrilor, depuse azi în Parlament
Mediafax.ro
Guvernul Luca Niculescu, aproape de votul decisiv! Programul și lista miniștrilor, depuse azi în Parlament
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Wowbiz.ro
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Germania oferă salarii de peste 4.000 de euro românilor care ştiu această meserie. Experienţa nu e obligatorie
Observatornews.ro
Germania oferă salarii de peste 4.000 de euro românilor care ştiu această meserie. Experienţa nu e obligatorie
Imaginile durerii de la înmormântarea Corneliei, femeia care ar fi sfârșit în mâinile soțului. Familia ei rupe tăcerea despre agresor
Kanald.ro
Imaginile durerii de la înmormântarea Corneliei, femeia care ar fi sfârșit în mâinile soțului. Familia ei rupe tăcerea despre agresor
POLITIC
Un colaj cu Bogdan Dumitru și Luca Niculescu
Politică
10:00
Cine este Bogdan Dumitru, propunerea surpriză de la Bitdefender a Guvernului Niculescu pentru Ministerul AI
Premierul desemnat Luca Niculescu are 10 zile sa formeze un Guvern. Foto: Hepta
Politică
08:35
Luca Niculescu depune azi programul de guvernare și lista miniștrilor susținută de PSD, PNL și UDMR, în Parlament
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Răzvan Zăvăleanu rupe tăcerea despre milioanele promise de Klein la CFR Cluj: „El a vrut să se angajeze în club. Am trăit asta şi la Dinamo, cu Cortacero!”. Neluţu Varga e liber să vândă acţiuni. Exclusiv
Fanatik.ro
Răzvan Zăvăleanu rupe tăcerea despre milioanele promise de Klein la CFR Cluj: „El a vrut să se angajeze în club. Am trăit asta şi la Dinamo, cu Cortacero!”. Neluţu Varga e liber să vândă acţiuni. Exclusiv
Alimentul pe care ar trebui să-l consumi seara, pentru un somn odihnitor
Spotmedia.ro
Alimentul pe care ar trebui să-l consumi seara, pentru un somn odihnitor
Ultimele știri
Bani și Afaceri
10:44
Registrul Comerțului anunță că s-a prelungit termenul pentru codurile CAEN cu șase luni, până la 1 aprilie 2027. Director ONRC: „Automatizăm repartizarea cererilor”
Știri România
10:25
Navă încărcată cu substanțe chimice, incendiată lângă Sulina după un atac cu drone în spațiul aerian al României. Opt marinari de pe „Wine Trader”, dați dispăruți
Politică
10:24
CTP, despre „emblema hâdă a PSD” și „făptura de coșmar de la Economie”: „Le va fi mai bine românilor cu Guvernul PSDan?”
Bani și Afaceri
10:19
Cultura care poate aduce peste 30.000 de euro pe hectar, rezistă la secetă și se păstrează chiar și un an. Un român a plantat deja 40 de hectare în Teleorman
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
07:12
Spitalul modular din Pipera, în valoare de 5 milioane de euro, furat la bucată. Au dispărut aproape toate aparatele de aer condiționat
Știri România
08:08
Alegerile prezidențiale din 2024, anchetate de Parchetul General. Dosar penal, după 600 de sesizări
Știri România
07:00
Loto 6/49 din 15 octombrie 2026. Report de peste 2,74 milioane de euro la 6/49, categoria I
Lifestyle
14 oct.
Horoscop 15 octombrie 2026. Capricornii vor lua astăzi taurul de coarne într-o problemă legată de familie sau de casă
Frunzele căzute reprezintă o materie organică bogată în substanțe nutritive. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
08:44
Frunzele uscate, aurul verde din grădină. Cum le poți folosi inteligent în această toamnă
Foto: Buturuga Mică
Cultură și Vacanțe
Articol susținut de Buturuga Mică
14 oct.
Buturuga Mică: câteva zile împreună, în mijlocul naturii
Sare Epsom - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
14 oct.
Ce este sarea Epsom și la ce poate fi folosită în gospodărie
Cum îți dai seama dacă ai udat prea mult sau prea puțin o plantă și cum salvezi rădăcinile.
Lifestyle
14 oct.
Cum îți dai seama dacă ai udat prea mult sau prea puțin o plantă. Trucuri pentru salvarea rădăcinilor
autobuzul 850-FT din Taipei, se vede șoferul reflectat în oglindă
Cultură și Vacanțe
14 oct.
Orașul cu cel mai bun transport public din lume: 95% dintre locuitori sunt mulțumiți de o rețea impecabilă, care a depășit Singapore și marile metropole europene
De ce să porți haine colorate când e vremea urâtă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce e bine să te îmbraci cu haine colorate când e vreme urâtă
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Șoferul român de TIR a murit pe loc. Sursă foto: Polizia Stradale.
Știri România
09:08
Un șofer de TIR român a murit, după ce s-a răsturnat cu camionul în tunelul Sparvo de pe cea mai veche și importantă autostradă din Italia
Țiriac Auto a câștigat un contract de peste 17 milioane de lei pentru a livra 100 de mașini electrice către SRI. Foto: Facebook / Serviciul Român de Informații
Știri România
08:20
SRI, contract de peste 17.000.000 de lei cu Țiriac Auto pentru 100 de mașini electrice prin proiectul eFLOT
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, în timpul unei conferințe de presă la Guvernul României. Poartă un costum negru, o cămașă labă și o cravată roșie
Știri România
07:51
Radu Miruță, după incendiul de la bordul navei din largul portului Sulina: „Nu a fost văzută pe radare o dronă venind spre această navă”
Dovleci ornamentali sunt expuși la Elbauenpark, locul de desfășurare a celei de-a 31-a ediții a Festivalului Recoltei din Saxonia-Anhalt. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Știri România
07:42
Cu cât vinde Lidl un dovleac de plăcinte și unul pentru Halloween
Fermier care traverseaza un camp
Opinii
10:11
Fermierii europeni „se vor adapta”. Cu ce bani, doamnelor și domnilor de la Bruxelles?
inteligenta-artificiala
Opinii
14 oct.
România riscă să inventeze inteligența artificială cu pile
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
13 oct.
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu