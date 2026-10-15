Secretul unui tiramisu bun, într-un singur cuvânt, dezvăluit de o avocată care participă la Cupa Mondială de Tiramisu de la Treviso

Aleksandra Żebrowska-Zaprzałka, o avocată din orașul Łomża, Polonia, a ajuns în semifinalele prestigiosului concurs Tiramisu World Cup, desfășurat în Treviso în 2026. După ce a cucerit juriul cu o rețetă spectaculoasă, Aleksandra a dezvăluit secretul unui tiramisu de casă bun și este mult mai simplu decât ne-am fi așteptat.

O avocată a ajuns în semifinala Tiramisu World Cup

Aleksandra Żebrowska-Zaprzałka, o avocată din orașul Łomża, Polonia, a ajuns în semifinalele prestigiosului concurs Tiramisu World Cup, desfășurat în Treviso, Italia, pe 14 octombrie 2026.

Concursul anual, lansat în 2017, atrage peste 300 de pasionați de deserturi din 33 de țări, care concurează pentru titlul de cel mai bun tiramisu din lume.

Descoperirea întâmplătoare a competiției i-a schimbat viața. „Am aflat despre concurs anul trecut prin rețelele sociale. Deși sunt avocat de profesie, pasiunea mea pentru gătit și deserturi m-a determinat să particip. Tiramisu este un simbol al bucătăriei italiene, așa că mi-am dorit să încerc”, a declarat ea pentru portalul polonez de știri Radio.bialystok.pl.

Avocata a pregătit o rețetă specială de tiramisu inspirată din copilărie

Deși este un desert tradițional italian, tiramisu a fost adaptat în zeci de țări și după preferințele a zeci de pofticioși. Dacă în trecut se baza pe doar câteva ingrediente de bază, în prezent desertul se mai prepară și cu fistic, fructe de pădure sau alte arome.

Spre exemplu, competiția internațională din Treviso este structurată în două categorii: tradițională și creativă. Aleksandra a ales să participe la cea de-a doua, unde participanții primesc șase ingrediente de bază și pot adăuga trei ingrediente proprii.

„E un sentiment incredibil să câștigi calificările ca poloneză și să învingi italieni în propriul lor desert național. Mai ales când vin la tine și spun că a fost pur și simplu delicios”, a adăugat ea.

Rețeta adaptată de tiramisu care i-a adus locul în semifinală

Pentru această competiție, Aleksandra s-a inspirat din peisajele de toamnă ale regiunii sale natale, Podlasia.

„Am numit desertul meu Tiramisu Spezziato. M-am inspirat din peisajele locale de toamnă: frunzele aurii, plimbările prin parc cu câinele meu și dovlecii expuși în vitrine. Am vrut să creez un desert cu note calde, de mirodenii. Am folosit un amestec de condimente pentru turtă dulce, dulceață de portocale cu rozmarin de la un producător polonez și am oferit tiramisu-ului o formă inedită, asemănătoare unui taco”, a explicat ea pentru sursa citată mai sus.

Care este secretul unui tiramisu delicios

Deși a impresionat la categoria creativă, poloneza subliniază că succesul unei rețete bune de tiramisu depinde în primul rând de simplitate și de calitatea ingredientelor tradiționale.

Secretul constă în alegerea unui mascarpone cremos din lapte de calitate, utilizarea pișcoturilor clasice savoiardi, a gălbenușurilor proaspete și a unei pudre fine de cacao.

Un detaliu esențial menționat de semifinalistă este cafeaua: aceasta trebuie să fie proaspăt preparată la cafetiera moka, fiind de evitat cafeaua instant sau cea obținută la espressoare cu presiune ridicată.

„Simplitatea. Dacă abia începeți să faceți tiramisu, bazați-vă pe cele șase ingrediente clasice. Bucătăria italiană înseamnă, în primul rând, simplitate și produse de cea mai înaltă calitate. Mascarpone bun, de preferat din lapte italian, pișcoturi savoiardi de calitate, cacao, gălbenușuri și cafea proaspăt preparată într-o cafetieră moka – nu instant și nu la espresso. Chiar dacă necesită mai mult efort, diferența de gust este uriașă”, a subliniat ea.