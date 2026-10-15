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Cazul tinerei cu autism sechestrată și bătută de iubitul găsit pe o rețea de socializare. Polițiștii au expediat-o acasă cu Bolt-ul: „avea o durere de măsea”

Diana Frîncu
Diana Frîncu
Jurnalist
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Cazul tinerei cu autism sechestrată, bătută și rasă în cap de iubitul găsit pe o rețea de socializare. Imagine ilustrativă. Sursa foto: Shutterstock
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O tânără în vârstă de 20 de ani, din Prahova, diagnosticată cu o tulburare din spectrul autist, a trăit un calvar de trei zile într-o comună din județul Dolj. A fost sechestrată, abuzată, bătută cu bestialitate și rasă în cap de bărbatul pe care îl cunoscuse pe internet și cu care începuse o relație complicată în vara acestui an.

Cuprins:

Salvarea ei nu a venit dintr-o intervenție profesionistă a statului, ci în urma insistențelor disperate ale fratelui tinerei, care a alertat poliția prin 112. Deși au scos-o din mâinile agresorului și aveau în față o victimă traumatizată, cu urme evidente de abuz psihic și fizic, inclusiv fractură de mandibulă și vânătăi pe obraz, polițiștii din Dolj nu au chemat ambulanța și nici nu au dus-o la spital pentru îngrijiri. Au pus-o să semneze un proces-verbal pe care tânăra nu era capabilă să-l înțeleagă, au urcat-o pur și simplu într-un Bolt, lăsând-o așa vulnerabilă cum era să se descurce singură pe drumul spre casă, sute de kilometri, pe ruta Craiova - București.

Abia după ce familia fetei a depus plângere la Poliția Prahova a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, lipsire de libertate și distrugere, iar agresorul, alături de părinții și fratele lui, au fost aduși cu mandat din Dolj în Prahova pentru audieri.

Relația începută online

Fata din Ploiești, deși este diagnosticată cu autism, are o formă a bolii care îi permite să se descurce singură. Poate comunica, poate relaționa, poate călători cu mijloacele de transport în comun fără însoțitor și se descurcă foarte bine cu dispozitivele electronice. Fratele ei mai mare o descrie drept un copil de zece ani într-un corp de femeie de 20 de ani: „Puțin mai bleguță din cauza bolii”.

În urmă cu aproximativ un an, tânăra, a cărei identitate o vom proteja din motive evidente, a început o relație virtuală cu un bărbat cu opt ani mai mare și care locuiește împreună cu familia lui în comuna Caraula din județul Dolj. În vara acestui an, fata, pe care o vom numi Mihaela, a decis să se mute la noul ei iubit și a plecat singură, cu trenul până la Craiova, în ciuda faptului că părinții și fratele ei s-au opus.

„A tuns-o scurt, scurt, ca pe soldați”

„Prima dată a fost bine, a ținut legătura cu noi, puteam să o sunăm oricând, să dăm de ea oricând, n-a fost nicio problemă. Doar că, în timpul unui apel video, am văzut că sora mea a fost tunsă scurt de tot, ea având înainte un păr foarte lung. L-am sunat pe el să-l întreb de ce au tuns-o și mi-a spus că sora mea ar fi avut păduchi. Mi s-a părut ciudat. Chiar și dacă se întâmplase așa, să fi luat păduchi, existau variante de tunsori mai feminine, mai elegante, nu așa, ca la soldați, scurt, scurt... doar e femeie”, a mărturisit fratele Mihaelei, pentru Libertatea.

Această schimbare radicală și inexplicabilă de look a fost primul semn de îngrijorare, iar ulterior suspiciunile s-au confirmat.

Tânăra, înainte să ajungă în casa iubitului (sus) și după (jos)
Tânăra, înainte să ajungă în casa iubitului (sus) și după (jos)

Prima palmă

„După acest episod am înțeles că i-ar fi dat o palmă. Atunci eu i-am spus că, în momentul în care prinde un moment, să fugă de la el, să meargă spre gară, să ia legătura cu mine ca să pot să-i trimit bani și să vină acasă. Așa s-a întâmplat, m-a sunat când a ajuns în gară, i-am pus bani în cont, a reușit să se urce în tren și să vină acasă”, spune bărbatul.

Mihaela n-a reușit să pună capăt relației cu tânărul de care tocmai fugise. Acesta a continuat să o contacteze la telefon, i-a făcut tot felul de promisiuni, că se cumințește, că își va găsi un loc de muncă și, evident, a jurat că nu o va mai lovi niciodată. Vorbele „calde”, așa cum le-a apreciat fratele fetei, au determinat-o pe Mihaela să se întoarcă în Caraula. A plecat când fratele ei era la serviciu. L-a anunțat că a luat această decizie când deja era pe drum.

„N-am avut ce să fac. Noi nu am putut să o ținem cu forța, deși i-am explicat că nu face bine, așa că a plecat din nou la el când eu eram la serviciu. I-am spus să-mi dea măcar adresa unde locuiește băiatul ăsta la care mergea”, spune fratele Mihaelei.

Aproape două săptămâni n-au fost probleme de îngrijorare. Familia tinerei ținea legătura telefonic cu fata, toate lucrurile păreau că decurg firesc.

„La un moment dat, soră-mea nu a mai răspuns la telefon”

„Până la un moment dat când soră-mea nu a mai răspuns la telefon. El îmi răspundea, dar îmi tot reproșa că îi deranjez, că Mihaela are treabă, că nu are timp să vorbească la telefon. Chiar mi-a cerut să nu mă mai bag în relația lor”, mărturisește fratele.

Și de data aceasta suspiciunile familiei de la Ploiești s-au confirmat.

„De fapt, telefonul surorii mele fusese luat de către A. și spart. Era ținută în casă cu forța și bătută. A bătut-o trei zile la rând. Ea, într-un gest de disperare, a reușit să pună mâna pe un laptop, pe un calculator al lui, și i-a trimis un mesaj tatei, pe adresa lui de e-mail de serviciu, pe care o știa: «Veniți după mine și scoateți-mă de aici, că nu mai pot! Tati, vino să mă iei, că nu mai rezist!» – ceva de genul acesta era mesajul. Speriat de situație, tata a apelat la mine, eu fiind fratele mai mare”, a explicat fratele Mihaelei.

Bărbatul pe care îl cunoscuse pe internet
Bărbatul pe care îl cunoscuse pe internet

Sedusă, izolată și bătută până la fractură de mandibulă

Vineri, 8 octombrie, a fost ziua în care Mihaela a reușit în sfârșit să scape din coșmarul în care intrase. Incapabilă prin natura bolii să anticipeze pericolul extrem în care se aruncase atunci când a crezut în promisiunile bărbatului, fata a trăit scenariul dramatic al victimelor racolate prin metoda loverboy – de la seducție și izolare, până la sechestrare și o violență extremă.

Disperat că nu reușea să dea nici de sora lui și nici de poliția din Dolj, unde nimeni nu răspundea la telefoane, fratele Mihaelei a sunat în cele din urmă la 112. Apelul a fost direcționat către un echipaj de la o secție rurală, care s-a deplasat la locuința bărbatului din comuna Caraula.

„Polițiștii au scos-o la poartă, unde era strânsă toată familia băiatului – auzeam o mulțime de voci agitate în telefon. De frică, de față cu ei, sora mea a spus: «Sunt bine, nu vreau să merg acasă». L-am întrebat direct pe polițist cine mai este de față, iar el mi-a răspuns relaxat: «Aaa, toată lumea!». M-am enervat cumplit și am țipat la el să o îndepărteze de ei și să vorbească cu ea separat”, povestește fratele tinerei.

A spus adevărul abia când a ajuns în mașina poliției

Abia după ce a fost urcată în mașina de poliție, departe de presiunea agresorului și a familiei acestuia, Mihaela a izbucnit în plâns și a implorat ajutorul: „Vă rog frumos, luați-mă de aici!”. Fratele ei auzea tot ce se întâmplă, fiind în permanență la telefon cu unul dintre agenții care au intervenit la caz.

În loc să preia controlul și să securizeze zona, polițiștii au comis o nouă eroare gravă. I-au spus fetei să intre singură în casă pentru a-și lua lucrurile.

„Am țipat din nou la polițist, i-am cerut să nu o lase singură în casă cu băiatul ăla! Și-a cerut scuze și a trimis un coleg după ea”, adaugă fratele.

Polițiștii, incapabil să gestioneze situația unei femei abuzate

Incapabili să gestioneze cazul unei tineri vizibil traumatizate, în stare de șoc, cu fața tumefiată de la atâta bătaie (s-a dovedit ulterior că avea fractură de mandibulă), polițiștii din Dolj nu au chemat o ambulanță și nu au dus-o la un spital pentru îngrijiri medicale sau pentru evaluare medico-legală. Nu au făcut altceva decât să-i pună în față fetei un proces-verbal să-l semneze – document pe care tânăra, din cauza afecțiunii de care suferă, nu avea cum să-l înțeleagă – și să-l întrebe pe frate ce este de făcut mai departe.

Soluția agenților de poliție a fost să o predea unui șofer de Bolt, contra cost, livrarea fetei fiind organizată și plătită de la distanță de fratele ei. Șoferul a scos-o din comună, a dus-o într-o gară unde i-a dat bani din partea fratelui, iar de acolo a urcat-o într-un autocar spre București.

Polițiștii doljeni au văzut o durere de măsea, nu o fractură de mandibulă

Surse din cadrul Poliției au confirmat pentru Libertatea că și agenții care au intervenit la Caraula au sesizat că fata are probleme de sănătate și chiar au întrebat-o dacă este bine. În raportul de intervenție, polițiștii au menționat că victima le-a spus că are fața umflată din cauza unei infecții la măsea și că singura ei dorință era să plece acasă, doar că nu mai are bani. Agenții au acceptat orbește această explicație absurdă și nu au făcut niciun alt demers pentru a afla de ce plângea tânăra sau de la ce proveneau vânătăile.

O fotografie realizată la două zile după ce fata a ajuns acasă, la Ploiești, o arată pe tânără cu fața puternic umflată în ambele părți ale mandibulei și cu vânătăi extinse, de culoare verde-gălbuie. Este imposibil ca vineri, 8 octombrie, în momentul în care polițiștii au scos-o din casă, hematoamele și leziunile de pe chipul ei să nu fi fost mult mai intense și mult mai evidente, fiind greu de crezut că ar fi putut fi confundate cu o simplă infecție la măsea.

În tot acest lanț de incompetență instituțională, Mihaela a avut norocul să dea peste oameni cu suflet, care au dat dovadă de o empatie de care polițiștii n-au fost capabili. Șoferul de Bolt s-a implicat imediat în situația ei neobișnuită, a colaborat strâns cu fratele fetei, a acceptat să o ajute să urce în autocarul spre București și i-a cumpărat el însuși biletul de drum, din banii pe care fratele i-a transferat rapid.

Mihaela a avut un înger păzitor și pe drumul până la București. Șoferul autocarului a observat starea extrem de gravă în care se afla tânăra. Când a ajuns în Capitală, bărbatul a sunat familia și i-a înștiințat că Mihaela este într-o stare atât de rea încât îi va fi imposibil să se descurce singură prin autogară. A promis că nu o va lăsa nicio secundă nesupravegheată și că va rămâne lângă ea până când părinții vor ajunge să o preia.

Părinții s-au dus în București, au preluat-o și au adus-o la Ploiești, mergând direct la spitalul Boldescu, de unde au fost trimiși de urgență la Spitalul Județean pentru investigații paraclinice și examen tomografic.

Diagnosticul primit în urma consultărilor de la spital
Diagnosticul primit în urma consultărilor de la spital

Diagnostic grav pus de medicii de la spitalul de urgență din Ploiești

Consultul la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” din Ploiești (Cabinetul de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială) a confirmat diagnosticul crunt al abuzurilor la care fusese supusă: Traumatism Cranio-Facial (TCF) prin agresiune. Medicii au constatat că tânăra suferea de fractură mandibulară cortico-externă, fractură coronară dentară, edem facial accentuat, dar și o contuzie forte (mastoiderimă stângă). Din cauza leziunilor și a durerilor cumplite, Mihaela prezenta tulburări funcționale la închiderea gurii, fiind trimisă pentru investigații suplimentare la neurologie și pusă pe un regim strict de tratament și alimentație moale.

Diagnosticul primit în urma consultărilor de la spital
Diagnosticul primit în urma consultărilor de la spital

Abia după ce au obținut aceste dovezi medicale incontestabile, părinții au mers direct la Poliția Prahova, unde a fost deschis imediat un dosar penal pentru violență în familie, lipsire de libertate și distrugere, iar la scurt timp agresorul de 28 de ani, alături de părinții și fratele lui, au fost aduși cu mandat din județul Dolj direct la audieri.

Agresorul, internat la psihiatrie

Situația juridică s-a complicat însă considerabil în momentul audierilor de la Ploiești. Deși dovezile agresiunii și ale sechestrării erau clare, anchetatorii nu l-au putut reține pe bărbatul de 28 de ani. S-a descoperit că acesta este, la rândul său, înregistrat cu o afecțiune psihiatrică gravă, fiind diagnosticat cu schizofrenie.

În consecință, suspectul a fost internat de urgență într-un spital de psihiatrie din Ploiești pentru a fi supus unei expertize medico-legale complexe. Medicul psihiatru urmează să stabilească dacă bărbatul a avut discernământ în momentele în care a sechestrat-o, a bătut-o și a desfigurat-o pe tânără, determinând astfel dacă acesta poate răspunde penal pentru faptele sale. În funcție de concluziile raportului de expertiză psihiatrică, procurorii vor decide dacă vor emite pe numele lui o ordonanță de reținere sau dacă se va impune măsura internării medicale nevoluntare într-un centru de specialitate.

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Tags: Stiri Dolj Violență domestică poliție Spital Exclusiv Libertatea
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Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Șoferul român de TIR a murit pe loc. Sursă foto: Polizia Stradale.
Știri România
09:08
Un șofer de TIR român a murit, după ce s-a răsturnat cu camionul în tunelul Sparvo de pe cea mai veche și importantă autostradă din Italia
Țiriac Auto a câștigat un contract de peste 17 milioane de lei pentru a livra 100 de mașini electrice către SRI. Foto: Facebook / Serviciul Român de Informații
Știri România
08:20
SRI, contract de peste 17.000.000 de lei cu Țiriac Auto pentru 100 de mașini electrice prin proiectul eFLOT
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, în timpul unei conferințe de presă la Guvernul României. Poartă un costum negru, o cămașă labă și o cravată roșie
Știri România
07:51
Radu Miruță, după incendiul de la bordul navei din largul portului Sulina: „Nu a fost văzută pe radare o dronă venind spre această navă”
Dovleci ornamentali sunt expuși la Elbauenpark, locul de desfășurare a celei de-a 31-a ediții a Festivalului Recoltei din Saxonia-Anhalt. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Știri România
07:42
Cu cât vinde Lidl un dovleac de plăcinte și unul pentru Halloween
Fermier care traverseaza un camp
Opinii
10:11
Fermierii europeni „se vor adapta”. Cu ce bani, doamnelor și domnilor de la Bruxelles?
inteligenta-artificiala
Opinii
14 oct.
România riscă să inventeze inteligența artificială cu pile
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
13 oct.
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
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