Spitalul modular din Pipera, în valoare de 5 milioane de euro, furat la bucată. Au dispărut aproape toate aparatele de aer condiționat

O investiție de peste 5 milioane de euro, destinată inițial combaterii pandemiei de COVID-19, a fost lăsată în paragină și a devenit ținta hoților. Spitalul modular din Pipera, construit de Primăria Capitalei în 2020, este în prezent o ruină, cu echipamente furate sau distruse, relatează TVR Info.

Spital de 5 milioane de euro, abandonat și prădat

Construit în plină pandemie pentru a trata pacienții cu forme ușoare de COVID-19, spitalul modular format din 250 de containere a costat municipalitatea peste 5,2 milioane de euro.

Investiția, realizată în mandatul Gabrielei Firea, a inclus 3,2 milioane de euro pentru containere și 2 milioane pentru echipamente medicale. Cu toate acestea, unitatea a funcționat doar câteva luni, fiind ulterior abandonată complet.

Astăzi, zona este invadată de buruieni și copaci care au crescut chiar și pe acoperiș, iar hoții au devalizat aproape tot ce se putea valorifica.

„A avut pază la început, după care s-a renunțat și la pază. Primăria Capitalei nu a mai avut grijă ca acel spital modular să fie măcar întreținut sau refolosit la altceva, dată altă utilizare”, a declarat Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților.

Furturi și distrugeri la Spitalul modular, în lipsa supravegherii

Fără pază sau un sistem de monitorizare video funcțional, spitalul a devenit o țintă ușoară.

Hoții au furat aproape toate cele 250 de aparate de aer condiționat, instalații electrice, echipamente medicale și alte bunuri. În unele cazuri, aceștia au pătruns chiar prin acoperiș, distrugând ceea ce nu au reușit să ia.

„Orice bun public trebuie să fie protejat, păzit și administrat adecvat. În cazul în care un bun public se degradează, este responsabilitatea administrației. Altfel vorbim despre dispreț față de banii publici, resursele publice și de cetățean, în final”, a explicat Dragoș Dincă, profesor universitar la SNSPA.

Litigii și lipsă de răspundere

Primăria Capitalei a precizat că cele 250 de containere sunt în proprietatea Companiei Municipale Consolidări SA, care a intrat în faliment în 2021.

De atunci, responsabilitatea protejării bunurilor a fost transferată către lichidatori judiciari, ultima firmă desemnată fiind SIOMAX SRL, în 2023.

„Primăria Capitalei se află din 2021 într-un litigiu cu această companie”, se arată în răspunsul transmis presei.

După constatarea actelor de vandalism la începutul lunii octombrie 2026, Primăria a demarat o procedură oficială de evaluare cu un executor judecătoresc. Totuși, situația rămâne critică, iar viitorul acestei investiții rămâne incert.

Spitalul modular din Pipera, de la promisiuni la ruină

La momentul inaugurării, spitalul a fost prezentat ca o soluție salvatoare pentru gestionarea crizei sanitare.

În mai 2020, Gabriela Firea anunța că unitatea era aproape de finalizare, însă fotografiile contraziceau această declarație. Imaginile surprindeau un șantier neterminat, cu uși și geamuri lipsă, dar și țevi nemontate.