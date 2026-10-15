Un șofer de TIR român a murit, după ce s-a răsturnat cu camionul în tunelul Sparvo de pe cea mai veche și importantă autostradă din Italia

Un grav accident de circulație s-a produs pe autostrada A1 Direttissima din Italia, pe tronsonul care leagă Florența de Bologna, în Italia. Un autotren încărcat cu lemn și PAL s-a răsturnat în interiorul tunelului Sparvo, pe sensul de mers spre nord. În urma impactului extrem de violent, șoferul a murit pe loc.

Victima tragediei este un șofer român în Italia, în vârstă de 52 de ani. Echipajele medicale de urgență sosite rapid la fața locului au încercat manevre de resuscitare, însă leziunile suferite de bărbat au fost incompatibile cu viața, fiind declarat decesul la locul accidentului, relatează publicația Notizie.

În urma răsturnării autotrenului, încărcătura de cherestea și rumeguș s-a împrăștiat pe tot carosabilul, pe zeci de metri în interiorul galeriei. Din cauza accidentului, traficul a fost blocat complet pe tronsonul A1 Direttissima în direcția Bologna, formându-se coloane de mașini care au depășit cinci kilometri.

Echipajele de pompieri, poliția rutieră italiană și personalul de intervenție al societății Autostrade per l'Italia au lucrat ore în șir pentru curățarea carosabilului și înlăturarea vehiculului avariat.