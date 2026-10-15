Frunzele uscate, aurul verde din grădină. Cum le poți folosi inteligent în această toamnă

Odată cu sosirea toamnei, curțile și grădinile se acoperă rapid cu un strat gros de frunze uscate. Deși prima reacție a multor proprietari este să le strângă în saci și să le arunce, specialiștii în horticultură recomandă valorificarea acestui resurse naturale valoroase.

Ce este mulcirea

Frunzele căzute reprezintă o materie organică bogată în substanțe nutritive, capabilă să hrănească solul și să protejeze plantele pe durata sezonului rece, relatează Blick, parte a grupului Ringier.

Una dintre cele mai eficiente metode de utilizare este mulcirea, o tehnică de grădinărit prin care solului i se aplica un îngrașământ natural. Este vorba despre un amestec de materiale organice și anorganice (paie, tulpini, frunze) care au proprietatea de a-i oferi proprietăți mai bune de hrănire și de susținere a plantelor. Mulciul este un amestec foarte des folosit atât pentru grîdinile de fructe și legume, cât si pentru zonele cu flori.

Solul, protejat împotriva înghețului

Prin dispersarea unui strat de frunze la baza copacilor, a arbuștilor sau pe straturile de legume, solul este protejat împotriva înghețului sever și a erodării cauzate de ploile torențiale. În timp, stratul de mulci se descompune lent și eliberează substanțe minerale esențiale, menținând în același timp umiditatea optimă în pământ.

Prepararea compostului reprezintă o altă modalitate excelentă de reciclare a frunzelor de toamnă. Amestecate în proporții echilibrate cu resturi vegetale verzi din bucătărie sau din grădină, frunzele uscate contribuie la formarea unui îngrășământ natural extrem de fertil pentru primăvara următoare. Pentru a accelera procesul de descompunere, este recomandat ca frunzele să fie mărunțite ușor cu mașina de tuns iarba înainte de a fi adăugate în grămadă.

Frunzele de nuc trebuie utilizate cât mai puțin

Cu toate acestea, grădinarii trebuie să manifeste atenție la starea de sănătate a frunzelor adunate. Frunzele care prezintă semne vizibile de boli fungice, cum ar fi pătarea neagră sau făinarea, nu trebuie folosite ca mulci și nici adăugate în compost, deoarece pot transmite patogeni la culturile din anul următor.

De asemenea, frunzele de nuc trebuie utilizate cu precauție, având în vedere conținutul de juglonă, o substanță care poate inhiba dezvoltarea anumitor legume.

Pentru zonele de gazon, lăsarea unui strat gros necurățat poate duce la sufocarea ierbii și la apariția mucegaiului din cauza lipsei de lumină și aer. Soluția optimă constă în trecerea peste ele cu mașina de tuns iarba, mărunțindu-le fin direct în gazon, unde se vor descompune rapid ca fertilizant natural.

Astfel, prin pași simpli și atenție la detalii, curațenia de toamnă devine o oportunitate de a pregăti grădina pentru un nou sezon rodnic.