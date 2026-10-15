Grupul rus Yandex a scos peste 7 milioane de euro din Republica Moldova într-un singur an, iar la bugetul de stat au ajuns doar banii dintr-o amendă

Grupul rus Yandex, gigantul tehnologic care domină piața serviciilor de transport în regim de taxi din Republica Moldova, a obținut într-un singur an încasări de peste șapte milioane de euro pe teritoriul acestei țări, relevă un document judiciar obținut de jurnaliștii de la Europa Liberă.

În ciuda fluxurilor financiare substanțiale generate pe piața locală, primele sume virate oficial către bugetul de stat de la Chișinău nu au provenit din taxe sau impozite pe profit, ci dintr-o sancțiune contravențională achitată pe filieră externă.

O tranșă de aproape 40.000 de euro a intrat în conturile Trezoreriei Republicii Moldova pe 5 octombrie, plata fiind realizată dintr-un cont bancar deschis în Emiratele Arabe Unite pe numele unei entități afiliate grupului Yandex.

Suma reprezintă stingerea unei amenzi pe care Consiliul Concurenței de la Chișinău a dictat-o în 2025 împotriva companiei MLU B.V., persoană juridică înregistrată în Olanda și integrată în aceeași structură corporativă rusească.

Sancțiunea a fost aplicată după ce reprezentanții companiei au refuzat categoric să predea autorităților moldovene evidența completă a șoferilor care activează pe teritoriul țării prin intermediul platformei digitale.

Firma din spatele aplicațiilor de taxi Yandex Pro și Yandex Go

MLU B.V. este compania care administrează ecosistemul software format din Yandex Go – aplicația destinată pasagerilor pentru comenzi de curse – și Yandex Pro, instrumentul utilizat de șoferi, dispecerate și operatorii de flote auto.

Refuzul de a furniza identitatea și datele profesionale ale conducătorilor auto a blocat tentativele autorităților de reglementare de a stabili transparența financiară a serviciilor de ride-sharing din capitala Moldovei și din celelalte mari orașe.

Traseul banilor arată totodată arhitectura internațională complexă prin care operează compania cu origini moscovite.

Viramentul amenzii de la Chișinău din conturi situate în Emiratele Arabe Unite confirmă dispersia activelor și a operațiunilor financiare în jurisdicții care permit ocolirea restricțiilor și a monitorizării directe impuse entităților din Federația Rusă.

Problemele de conformitate cu legislația nu se limitează însă la Republica Moldova.

În luna mai 2026, autoritățile de reglementare din Țările de Jos au aplicat aceleiași companii MLU B.V. o sancțiune istorică în valoare de 100 de milioane de euro. Ancheta europeană a scos la iveală încălcări deosebit de grave ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR).

Inspectorii au descoperit că datele cu caracter personal aparținând utilizatorilor și șoferilor din Finlanda și Norvegia au fost colectate prin intermediul platformei și transferate fizic către servere amplasate pe teritoriul Federației Ruse.

Printre informațiile compromise s-au numărat copii scanate ale permiselor de conducere, adrese de domiciliu, contacte personale, detalii ale conturilor bancare, coduri de asigurări sociale, coordonate GPS de mare precizie în timp real, istoricul complet al deplasărilor, fotografii și chiar arhivele conversațiilor purtate pe chat între clienți și conducătorii auto.

Tăcere și suspiciuni la Chișinău privind securitatea națională

În Republica Moldova, suspiciunile referitoare la modul în care Yandex prelucrează datele cetățenilor au persistat constant în ultimii ani, alimentate de tensiunile geopolitice și de riscul ca serviciile de securitate rusești să aibă acces la deplasările oficialilor, militarilor și simplilor cetățeni prin legi federale aplicate în Rusia.

De fiecare dată când aceste îngrijorări au fost ridicate public, reprezentanții grupului s-au apărat susținând că datele clienților moldoveni sunt stocate și prelucrate exclusiv de companiile europene ale consorțiului, fără a fi transferate către bazele de date din Rusia.