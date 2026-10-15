Români filmați în timp ce jefuiau o fabrică de bijuterii, în Italia: au blocat drumuri și incendiat mașini ca să scape de poliție

Opt cetățeni români au fost arestați de carabinierii din Arezzo, Italia, fiind suspectați că au încercat să jefuiască seiful unei fabrici de bijuterii din localitatea Laterina Pergine Valdarno. Indivizii au blocat drumul cu un copac și au incendiat două mașini, folosind o a treia pentru a sparge poarta firmei. Anchetatorii verifică dacă grupul este implicat și în alte furturi.

Au încercat să spargă seiful unei fabrici de bijuterii

Mai mulți români au fost arestați de carabinierii din Arezzo, Italia, fiind suspectați că au încercat să jefuiască seiful companiei de bijuterii Fratelli Chini din localitatea Laterina Pergine Valdarno, provincia Arezzo.

Conform informațiilor tg.la7.it, suspecții ar fi blocat drumul cu un copac și ar fi incendiat două vehicule pentru a îngreuna intervenția forțelor de ordine.

Alarma s-a declanșat în jurul orei 4.00, în cursul nopții, iar la fața locului au intervenit personalul de pază și carabinierii. Suspecții ar fi pus în aplicare un plan menit să împiedice sosirea rapidă a forțelor de ordine și să le asigure o cale de scăpare.

Drumul Național, pe care se află compania, a fost blocat după ce un copac a fost doborât pe carosabil, iar două vehicule furate cu puțin timp înainte au fost incendiate, la fel ca mai mulți paleți din lemn. O a treia mașină, sustrasă de la o societate care activează în sectorul gazelor tehnice pentru uz industrial și alimentar, ar fi fost folosită pentru a sparge poarta fabricii. Camerele de supraveghere i-au surprins în acțiune.

8 români au fost arestați

După declanșarea alarmei, au intervenit patrule ale companiilor de carabinieri din Arezzo și San Giovanni Valdarno. Acestea au fost sprijinite de Poliția Rutieră din Battifolle pentru operațiunile desfășurate pe tronsonul din provincia Arezzo al autostrăzii A1.

Cei opt suspecți au fost găsiți de carabinieri în apropierea ieșirii de pe autostradă de la caseta de taxare Valdarno. Potrivit reprezentanților Armei, aceștia aveau încă asupra lor o parte dintre uneltele care ar fi fost folosite în tentativa de pătrundere în compania de bijuterii.

Toți cei opt au fost arestați.

Anchetatorii verifică dacă grupul este implicat și în alte furturi în Arezzo

Parchetul din Arezzo coordonează cercetările suplimentare pentru a reconstitui în detaliu desfășurarea evenimentelor și pentru a stabili dacă grupul ar putea avea legătură cu alte furturi, tentative sau fapte duse la bun sfârșit, comise împotriva companiilor din Arezzo.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă tentativa de jaf de la compania Fratelli Chini a fost un incident izolat sau dacă face parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni infracționale.

Români din banda „navetiștilor de lux”, filmați în acțiune

Anul trecut, o amplă operațiune a carabinierilor a dus la destructurarea unei rețele infracționale, specializată în jafuri și furturi de produse de lux, comise între Lombardia și Toscana. Membrii bandei vizau exclusiv firme și depozite industriale, de unde încercau să obțină de fiecare dată o „pradă de lux”.

Printre acestea se numără furtul comis pe 5 mai la firma „Dream Flower” din Casei Gerola și jefuirea unui TIR încărcat cu materiale textile prețioase, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, produs la Villasanta, în provincia Monza și Brianza, pe 7 iunie 2025.