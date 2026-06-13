Românii, locul doi în clasamentul antreprenorilor străini din Spania

Numărul îi plasează pe locul al doilea în clasamentul antreprenorilor străini din Spania, înaintea italienilor, care au aproximativ 42.000 de autonomi. Singura comunitate care îi depășește este cea chineză, cu aproape 69.000 de antreprenori.

Imagine generată cu AI

Datele arată o schimbare importantă în profilul comunității românești. Dacă în urmă cu 20 de ani cei mai mulți români ajungeau în Spania pentru locuri de muncă bine plătite, astăzi tot mai mulți își deschid propriile afaceri sau aleg să lucreze independent.

Cum au reușit românii să facă pasul spre antreprenoriat

Explicația stă în dimensiunea comunității românești, în domeniile în care lucrează autonomii străini și în ritmul de creștere al antreprenoriatului imigrant din Spania, potrivit datelor publicate de Pymes y Autónomos și de Ministerul spaniol al Securității Sociale.

Deși sunt lucrători pe cont propriu, în cazul unei comunități românești vechi și numeroase, este clar că mulți au trecut treptat de la munca salariată la activități independente. Ei au lucrat ani la rând în construcții, comerț, transporturi, HoReCa sau servicii, au învățat limba, au înțeles regulile pieței, au strâns contacte, au câștigat încredere și au început să lucreze pe cont propriu.

Pentru unii, pasul a însemnat o firmă mică de construcții, pentru alții mici magazine, afaceri în transporturi, restaurante, saloane de înfrumusețare, activități independente sau servicii profesionale. Unii și-au transformat experiența acumulată în afaceri proprii, în timp ce alții au profitat de oportunitățile oferite de una dintre cele mai mari economii din Europa.

Trei din patru noi antreprenori din Spania sunt străini

Spania are în prezent 500.038 de lucrători autonomi străini afiliați la sistemul de securitate socială. Creșterea a fost spectaculoasă în ultimul an, iar numărul antreprenorilor străini a avansat cu aproximativ 6%, în timp ce lucrătorii pe cont propriu de naționalitate spaniolă au crescut cu doar 0,4%.

Din aproape 37.500 de noi autonomi câștigați de Spania în ultimele 12 luni, aproximativ 28.500 sunt cetățeni străini. Cu alte cuvinte, trei din patru noi înregistrări provin din rândul populației venite din alte țări.

În ce domenii lucrează cei mai mulți antreprenori străini

Comerțul rămâne principalul domeniu de activitate, peste 21% dintre antreprenorii străini fiind implicați în acest sector. Pe locul al doilea se află HoReCa, unde aproape 16% dintre autonomii străini administrează restaurante, baruri sau alte afaceri din turism.

Construcțiile reprezintă, la rândul lor, un domeniu important, cu aproximativ 14,7% dintre lucrătorii independenți străini activând în acest sector. Tot mai mulți aleg însă și domenii precum transporturile, serviciile administrative, activitățile profesionale specializate, informațiile și comunicațiile.

Peste 609.000 de români trăiesc în Spania

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, aproximativ 609.000 de cetățeni români sunt înregistrați oficial în Spania. Comunitatea românească este una dintre cele mai numeroase din această țară și continuă să joace un rol important în economie.

În luna aprilie, poveștile unor românce care au reușit să își construiască cariere solide în Spania au fost adunate într-un volum care va fi lansat la sediul Ambasadei României din această țară.

Datele privind numărul antreprenorilor arată însă că povestea românilor din Spania s-a schimbat. Dincolo de imaginea muncitorului plecat să câștige un salariu mai bun, apare tot mai des și cea a antreprenorului care creează locuri de muncă și contribuie la economia locală.

Potrivit publicației spaniole Pymes y Autónomos, românii au reușit deja să depășească comunitatea italiană și să devină al doilea cel mai mare grup de antreprenori străini din Spania.

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