Două persoane, un cetățean ucrainean de 57 de ani și un cetățean român de 23 de ani, au fost reținute și ulterior propuse pentru arestare preventivă.

Potrivit anchetatorilor, la data de 4 iunie 2026, cei doi ar fi introdus în țară o cantitate semnificativă de substanțe interzise, prin punctul de trecere a frontierei Nădlac.

„Din actele de urmărire penală a reieșit că, la data de 4 iunie 2026, cei în cauză ar fi introdus în țară, prin punctul de trecere a frontierei Nădlac, aproximativ 26 de kilograme de canabis (drog de risc) și 4 kilograme de cocaină (drog de mare risc), drogurile fiind ascunse sub o podea falsă a unui autoturism.”, se precizează în comunicatul DIICOT.

26 kg de canabis și 4 kg de cocaină erau ascunse sub podeaua falsă a mașinii Foto: DIICOT

Substanțele ar fi fost destinate comercializării pe teritoriul României.

Ucraineanul de 57 de ani a fost prins în flagrant delict pe autostrada A1, în timp ce transporta drogurile. Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT, cu sprijinul mai multor structuri de poliție.

„Ulterior, pe teritoriul României, persoana de 57 de ani a fost prinsă în flagrant delict, pe autostrada A1, în timp ce ar fi transportat substanțele interzise destinate comercializării.”, a mai transmis DIICOT.

La data de 5 iunie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor două persoane, iar ulterior a fost înaintată propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile către Tribunalul București.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii Poliției Autostrăzi și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție, în cadrul unei operațiuni coordonate la nivel național.

Autoritățile continuă cercetările pentru documentarea completă a activității infracționale și stabilirea întregii rețele implicate.

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