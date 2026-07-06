În prezent, aceasta obține venituri din proiectele din mediul online, dar și din alte investiții, printre care se numără și o pensiune.

Potrivit Cancan, firma deținută de Ileana Sterp a înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii ani. Dacă în 2023 cifra de afaceri era de aproximativ 458.000 de lei, în 2025 aceasta a depășit 1,23 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 243.000 de euro.

„Fratele meu, Culiță, a început să posteze în online și a devenit cunoscut, iar ne-a tras pe toți după el, fără să vrem. Veneau urmăritorii pe paginile noastre și noi nu știam ce se întâmplă, nu știam cu ce se mănâncă treaba asta.

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Ulterior, o prietenă foarte bună mi-a explicat ce înseamnă social media și, datorită ei, am început să fac din asta un job”, a spus Ileana Sterp, în cadrul unui interviu.

Puțini sunt însă cei care știu că Ileana urmează să deschidă un restaurant în Hunedoara. „Vreau să deschid un restaurant în Hunedoara și am avut așa multe impedimente. Toată lumea: «Deschizi în Hunedoara, oare nu o să meargă?» și am zis: «Dacă aveți ceva constructiv să îmi spuneți, vă rog să îmi spuneți! Dacă nu, vă rog să țineți pentru voi, că nu vreau să aud!»”, a mai precizat fosta soție a lui Daniel Aloman. Ileana nu traversează o perioadă prea ușoară și asta pentru că tânăra trece printr-un divorț. Ea anunțat recent separarea de tatăl copiilor ei.

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