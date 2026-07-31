După finalizarea lucrărilor, trenurile de călători vor putea circula cu viteze de până la 160 km/h, iar cele de marfă cu până la 120 km/h.

Împrumutul face parte dintr-un program de aproape 5 miliarde de euro

Finanțarea de 630 de milioane de euro este inclusă într-un program mai amplu aprobat de Guvern, care permite contractarea unor împrumuturi de până la 4,975 miliarde de euro de la BEI.

Banii sunt destinați finanțării proiectelor strategice de infrastructură incluse în Programul Transport 2021-2027 și în Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

În cazul magistralei Brașov – Sighișoara, împrumutul va acoperi o parte din contribuția națională necesară implementării proiectului, care beneficiază și de fonduri europene nerambursabile.

Proiectul valorează 2,25 miliarde de euro

Modernizarea liniei de cale ferată Brașov – Sighișoara are o valoare totală estimată de aproximativ 2,25 miliarde de euro, inclusiv TVA.

Lucrările au început în anul 2020 și sunt programate să fie finalizate în 2029.

Investiția este implementată de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, sub coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Trenurile vor circula cu până la 160 km/h

Proiectul prevede modernizarea completă a infrastructurii feroviare, astfel încât:

  •  trenurile de călători să poată circula cu 160 km/h;
  •  trenurile de marfă să atingă 120 km/h.

Lucrările includ:

  •  modernizarea liniilor de cale ferată;
  •  construirea și reabilitarea de poduri, viaducte și tuneluri;
  •  modernizarea pasajelor și terasamentelor;
  •  electrificarea traseului;
  •  instalarea unor sisteme moderne de semnalizare și telecomunicații;
  •  sisteme de informare a călătorilor și supraveghere video;
  •  modernizarea stațiilor și haltelor.

Două contracte majore sunt deja în derulare

Proiectul este împărțit în două contracte importante.

Primul vizează sectoarele Brașov-Apața și Cața-Sighișoara, fiind atribuit în 2020 companiei Alstom Transport. Valoarea actualizată a acestuia depășește 3,74 miliarde de lei fără TVA. Contractul a fost modificat de 25 de ori.

Cel de-al doilea contract privește sectorul dificil Apața-Cața, unde sunt construite marile tuneluri Ormeniș și Homorod. Acesta este considerat cel mai complex tronson al proiectului și are o valoare de peste 2,98 miliarde de lei.

Contractul a fost atribuit asocierii RailWorks, formată din Aktor SA (lider), Alstom Transport SA și Arcada Company SA.

Modernizarea căii ferate Brașov – Sighișoara face parte din coridorul feroviar european care traversează România și are rolul de a reduce timpul de călătorie, de a crește siguranța circulației și de a îmbunătăți transportul de pasageri și de marfă.

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